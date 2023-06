Le Bayern Munich dégaine une offre de plus de 70M€ pour son futur attaquant !

La suite après cette publicité

Il n’y a pas que du côté de la Canebière où le recrutement d’un grand attaquant se fait longuement attendre. En Bavière, la saison a été longue suite au départ de Robert Lewandowski du côté du FC Barcelone. Artificier phare des Bavarois entre 2015 et 2022, le buteur polonais a tout de même inscrit la bagatelle de 238 réalisations sous ses 253 matches passés sous la tunique du Bayern Munich. Un monument pas remplacé l’an dernier et qui avait poussé Julian Nagelsmann puis Thomas Tuchel à s’adapter. Sadio Mané et Serge Gnabry qui ne sont pas spécialistes du poste ont dépanné tandis que le Camerounais Eric-Maxim Choupo-Moting a aussi rendu de bons services.

Pour autant, les dirigeants du Bayern Munich ne veulent pas faire la même erreur deux fois et souhaitent à tout prix se renforcer à ce poste en recrutant un buteur de renom cet été. Les pistes ont fusé, que ce soit celle de longue date menant à Harry Kane (Tottenham) a des pistes plus récentes comme Dusan Vlahovic (Juventus), Randal Kolo Muani (Eintracht Francfort) ou encore Victor Osimhen (Napoli). Multipliant les possibilités, le Bayern Munich n’avait pas encore tranché, mais cela semble avoir bien évolué au cours des dernières heures. Ainsi, l’une de ses pistes est en train de se dessiner de manière plus concrète.

Une première offre arrive

Alors que le clan Harry Kane s’était déjà montré ouvert à un départ de Tottenham du côté de l’Allemagne, le buteur des Spurs semble lui aussi séduit par cette possibilité. Hier soir, Sky Sports Germany évoquait l’envie d’Harry Kane de rejoindre le Rekordmeister et une possibilité de trouver un terrain d’entente pour un peu moins de 100 millions d’euros. Hier, les dirigeants bavarois se sont réunis comme l’a révélé Bild et auraient tranché en faveur de l’attaquant anglais. Désormais, la formation bavaroise va avancer de manière concrète dans ce dossier comme l’explique le média allemand. Ce dernier fait état de contacts avancés entre le club et l’entourage du joueur.

Les pistes menant à Randal Kolo Muani (Eintracht Francfort) et Dusan Vlahovic (Juventus) se sont refroidies tout comme celle menant à Victor Osimhen. Selon les informations de Sky Sports Germany, les représentants de Victor Osimhen ont été prévenus de la volonté du Bayern Munich de se concentrer sur Harry Kane. Voulant faire des efforts pour le buteur de 29 ans, le Rekordmeister dispose de signaux positifs qui laissent entrevoir un accord avec le droitier.

Reste néanmoins une chose importante et qui ne sera pas la plus facile, se mettre d’accord avec Tottenham et son président Daniel Levy pour acheter la dernière année du contrat d’Harry Kane. Pour se faire, une première approche officielle va arriver sur la table du président du club londonien. D’après les informations de The Athletic, le Bayern Munich aurait déjà formulé une première offre pour Harry Kane. Celle-ci serait estimée à 70 millions d’euros ainsi que des bonus permettant de faire gonfler la note. Un chiffre bien inférieur à ce que Tottenham a demandé par le passé.