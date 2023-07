Tottenham tente un dernier gros coup pour conserver Harry Kane

La suite après cette publicité

Après douze saisons disputées sous le maillot de Tottenham, Harry Kane semble avoir envie d’aller tenter un nouveau challenge. Alors que l’attaquant anglais est une priorité pour le Bayern Munich, les dirigeants du club allemand ont d’ailleurs réussi à trouver les mots pour convaincre le joueur de découvrir la Bundesliga. Cependant, il reste à s’entendre avec Tottenham qui dispose d’un avantage puisque le buteur anglais conserve une dernière année de contrat.

Le buteur des Spurs s’apprête d’ailleurs à rencontrer pour la première fois son nouvel entraîneur, Ange Postecoglou, qui avait assuré n’avoir «aucune assurance pour son avenir. Dans ce genre de situation, on n’a jamais de certitudes. Je ne peux que me fier à ce que je sais pour l’instant. Harry fait partie de l’équipe et il est impatient de revenir et de faire partie des joueurs». Selon les dernières informations du Telegraph, Tottenham serait prêt à offrir un salaire de près de 470 000 euros pour le convaincre de rester. Une dernière tentative pour l’empêcher de rejoindre le Bayern.

À lire

Bayern Munich : un ancien de la maison réticent pour Harry Kane