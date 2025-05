Liga : Leganés s’offre l’Espanyol et reste dans la course au maintien

Condamné à s’imposer pour continuer de croire au maintien, Leganés, 19e au coup d’envoi, a réalisé une belle opération ce dimanche contre l’Espanyol Barcelone, 14e. Portés par une réalisation de Seydouba Cissé (1-0, 33e) et un but du jeune Yan Diomandé (2-0, 41e), les hommes de Borja Jimenez ont finalement décroché trois précieux points.

La suite après cette publicité

Classement live # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 14 Espanyol 39 35 -9 10 9 16 38 47 18 Leganes 34 35 -18 7 13 15 35 53

Réaliste offensivement et appliqué sur le plan défensif, le club présidé par Jeff Luhnow s’envolait au retour des vestiaires sur un but contre son camp du malheureux Marash Kumbulla (3-0, 63e). Les deux buts de Cabrera (79e) et Milla (90+8e) ne changeaient finalement rien. Avec cette victoire (3-2), Leganés grimpe au 18e rang et met la pression sur Alavés. De son côté, l’Espanyol Barcelone reste à la 14e place.