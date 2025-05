OM : Medhi Benatia se lâche après la qualification en Ligue des Champions

Il aura fallu attendre le bout de la nuit pour voir l’Olympique de Marseille valider directement son ticket en Ligue des Champions. Après une interruption de 35 minutes en raison d’échauffourées et d’un léger envahissement terrain au Stade Océane, les Marseillais ont réussi à s’imposer sur la pelouse du Havre (3-1) et ont accompli leur mission à une journée de la fin du Championnat de France. Une satisfaction pour l’ensemble du club phocéen, après plusieurs moments de tensions au cours de la saison.

À l’issue de la qualification, Medhi Benatia, le directeur du football de l’OM, a eu des mots très fort après cet objectif atteint. «Je ne suis pas heureux, je suis juste soulagé, c’est malheureux, mais c’est comme ça. Cela a été un peu le challenge d’une vie, j’ai fait ma carrière, Pablo a fait la sienne, mais dans ce club, tu vis les choses différemment, il n’y a pas un jour où tu es tranquille. Même quand tu gagnes, il y a quelqu’un qui fait en sorte que tu ne dormes pas tranquille et c’est pesant, mais je vais continuer à le combattre», a-t-il d’abord lâché en zone mixte.

Medhi Benatia veut la deuxième place

Avant de revenir sur cette saison qu’il juge éprouvante. «Il faut remercier le président pour son travail quotidien, je suis un peu gêné qu’il ne puisse pas exprimer son sentiment, et je trouve ça un peu injuste, mais on a eu une saison difficile à tous les niveaux. Je suis content pour les joueurs, on a un groupe de mecs en or, même si on a perdu des matchs qu’on ne devait pas perdre. La mentalité est différente de l’année dernière, il y a des matchs dans lesquels on est passé à côté, il faut gommer ça, mais on va travailler dessus».

Mais la saison n’est pas finie pour les Phocéens, qui veulent aller chercher la deuxième place du Championnat «qui est très importante pour nous. Ce n’est pas fini, c’est ce qu’on a dit aux joueurs. Cela va nous permettre d’avoir un peu de stabilité, de tranquillité et de travailler plus sereinement. Il y a un an jour pur jour, on était dans une situation bien compliquée, tout le monde a souffert, c’est une récompense pour les supporters. Si on a trouvé à chaque fois la ressource pour sortir de la difficulté, c’est aussi grâce à eux». Devant son public, l’OM va pouvoir finir libéré pour aller chercher ce dernier objectif contre le Stade Rennais, pour la dernière danse de la saison.