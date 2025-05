Serie A : Monza décroche son première succès depuis janvier contre l’Udinese !

Deux équipes qui n’avaient plus rien à jouer se retrouvaient sous le soleil d’Udine. D’un côté, Monza, relégué depuis plusieurs semaines et assurés de terminer lanterne rouge de Serie A, et de l’autre, l’Udinese, qui avait bien commencé la saison mais qui a calé au fil de l’année 2025, s’engluant au milieu de tableau. Et si la domination des locaux a été outrageuse pendant une bonne partie de la rencontre, c’est l’imprécision qui va caractériser la rencontre des coéquipiers d’un Florian Thauvin blessé. La meilleure occasion de l’Udinese en première période ? Une tentative d’Oumar Solet, repoussée avec brio par le portier de Monza.

La suite après cette publicité

En seconde période, les derniers du classement pensaient réaliser le braquage parfait, quand Gianluca Caprari était tout heureux de voir la frappe de Birindelli lui rebondir dessus après avoir frappé le montant, à l’issue d’un contre (0-1, 52e). Sauf que l’Udinese trouvait finalement la faille, sur une frappe fantastique de Lorenzo Luccas en demi volée (1-1, 75e), venue se loger dans la lucarne des visiteurs. Mais cette équipe de Monza n’avait pas envie de finir sa saison sur une piètre note. En fin de rencontre, Keita Baldé était à la réception d’un centre tendu de Zeroli, et fusillait Okoye à bout portant (1-2, 90e). Avec ce succès, Monza décroche son troisième succès de la saison, le premier depuis le 13 janvier, et une victoire contre la Fiorentina.