Liga : des supporters tentent d’envahir le centre d’entraînement de Séville

Malmenés depuis le début de la saison, Séville n’est plus l’ogre de la Ligue Europa, qui parvenait à s’affirmer comme la quatrième tête du football espagnol pendant la dernière décennie. Battu sur la pelouse du Celta Vigo malgré une expulsion dès la mi-temps pour les locaux, Séville occupe la seizième place de Liga, avec seulement quatre points d’avance sur Leganes, premier relégable. Une situation qui a poussé certains ultras à la bêtise, ceux-ci tentant de s’introduire dans le centre d’entraînement des Andalous et commettant des actes de vandalismes sur le bus des joueurs au moment du retour de l’équipe.

Dans un communiqué officiel, le FC Séville condamne fermement les débordements qui ont eu lieu, et rappelle que «la situation sportive de l’équipe, qui n’est pas celle que tout Sévillan souhaiterait voir, peut conduire à des protestations, mais celles-ci sont inacceptables si elles sont accompagnées d’agressions, de menaces ou d’actes de vandalisme.» La semaine prochaine, les Andalous tenteront d’assurer leur maintien à domicile, contre le Real Madrid. Avec on l’espère des supporters plus civilisés.