Prolongation au Bayern, rumeur PSG… quel avenir pour Dayot Upamecano ?

Quel avenir pour Dayot Upamecano ? Arrivé à l’été 2021 en provenance du RB Leipzig, le défenseur international français (28 sélections, 2 buts) s’est rapidement imposé comme un pilier de l’arrière-garde du Bayern Munich. Solide dans les airs, autoritaire dans ses interventions et globalement rassurant pour ses compagnons de défense, le natif d’Évreux n’a pourtant toujours pas prolongé son contrat en Bavière. Lié aux Bavarois jusqu’en juin 2026, le joueur de 26 ans pourrait même poser un sacré casse-tête à la direction munichoise lors du prochain mercato estival.

En effet, Kicker indique, ce dimanche matin, que les négociations autour d’un éventuel renouvellement sont actuellement au point mort. Selon le média allemand, le défenseur central est enthousiaste à l’idée de poursuivre l’aventure à l’Allianz Arena, mais pas à n’importe quel prix. Le Français souhaiterait obtenir une revalorisation salariale à hauteur de celles connues par ses coéquipiers lors de leur dernière prolongation, comme Joshua Kimmich. De son côté, le nouveau champion d’Allemagne a également l’intention de continuer l’aventure avec l’un des piliers de l’effectif de Vincent Kompany.

RAS entre le PSG et Upamecano !

Pour autant et malgré cette volonté partagée, le flou persiste. Plongé dans un contexte économique incertain, le Bayern Munich pourrait, en effet, être contraint de laisser partir son protégé - si ce dernier venait à refuser de prolonger - afin de ne pas le perdre sur un transfert gratuit la saison prochaine. Une situation d’autant plus stressante à l’heure où la presse allemande évoque parallèlement un lien entre le droitier d’1m86 et… le Paris Saint-Germain. Une information que nous sommes cependant en mesure de démentir puisqu’aucun contact n’a, pour l’heure, été initié par le club de la capitale française et aucune offre n’a été formulée.

Une chose est sûre, le Bayern va rapidement devoir se pencher sur ce bouillant dossier, qui plus est à l’heure où son secteur défensif s’apprête à connaître de nombreux changements. Outre le cas du Français, Eric Dier, en passe de rejoindre l’AS Monaco, va lui quitter la Bavière l’été prochain. De son côté, Min-Jae Kim pourrait aussi quitter le club si une offre appropriée venait à arriver sur les bureaux munichois. Enfin, le retour à la compétition d’Hiroki Ito se fait, lui, toujours attendre. Résultat, l’ogre bavarois pourrait rapidement être contraint de renouveler totalement sa charnière centrale. Ce dimanche, Kicker évoque, à ce titre, la piste Jonathan Tah, libre de tout contrat en juin prochain avec le Bayer Leverkusen. Affaire à suivre…