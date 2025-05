Florian Wirtz a conclu un accord avec un cador européen, deux légendes du Real Madrid sur le départ

Florian Wirtz a trouvé un accord

Bild donne la réponse au feuilleton Wirtz. Le média allemand l’affirme : « Florian Wirtz a trouvé un accord avec le Bayern Munich ». Le joueur de Leverkusen, sous contrat jusqu’en 2027, ne prolongera pas et a décliné les offres du Real Madrid et de Manchester City. Deux scénarios se dessinent : un transfert dès cet été autour de 100 millions d’euros, ou un départ en 2026 à un prix plus bas. En interne, le Bayern cherche à négocier à la baisse, tandis que Leverkusen commence déjà à anticiper l’après-Wirtz. Si aucun accord n’est trouvé, le joueur pourrait partir libre en 2027.

Dernière danse ?

Dernier Clasico pour Modric ? Comme l’écrit AS ce matin, le match contre le Barça pourrait être un au revoir pour Luka Modric et Lucas Vázquez, tous deux en fin de contrat. Le cas de Vázquez semble tranché : pas de prolongation à l’horizon, d’autant que Trent Alexander-Arnold est annoncé. Pour Modric, rien n’est encore décidé. À presque 40 ans, il rêve de disputer la Coupe du Monde 2026. En attendant, ce pourrait être son 38e et dernier Clasico, avec un 29e trophée à aller chercher.

Le FC Barcelone tranche la question du gardien

Quid du cas Szczesny ? En attendant le retour à 100 % de Ter Stegen, c’est bien Wojciech Szczesny qui gardera les buts barcelonais jusqu’à la fin de la course au titre, peut-on lire dans Sport. Son calme et ses performances récentes ont convaincu le staff, même si quelques hésitations ont été relevées. Flick veut éviter de perturber l’équilibre du groupe dans cette dernière ligne droite, et préfère reporter la réintégration de l’Allemand. Ter Stegen, lui, se tient prêt à reprendre sa place la saison prochaine, dans un rôle de n°1 qui ne fait aucun doute.