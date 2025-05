Liga : Majorque renverse Valladolid, Villarreal fait chuter Girona

Suite de la 35e journée de Liga ce samedi. Villarreal se déplaçait en Catalogne pour affronter Girona sur la pelouse du Stade municipal de Montilivi. Du côté des Groguets, l’objectif était de faire le plein de points dans l’espoir de toujours accrocher un ticket pour la Ligue des Champions. Les Blanquivermells voulaient marquer quelques unités pour continuer de s’éloigner de la zone rouge. Dans un match dominé par les Groguets, les deux équipes se ont failli se quitter sur un score vierge, avant que Etta Eyong offre la victoire (0-1).

La suite après cette publicité

Classement live # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 5 Villarreal 61 35 +14 17 10 8 61 47 15 Girona 38 35 -12 10 8 17 41 53

Dans l’autre rencontre, Majorque accueillait sur les Îles Baléares le Real Valladolid. D’abord mené avec l’ouverture du score de Chuki (11e), les Majorquais ont renversé la rencontre (1-2) grâce à Omar Mascarell (28e) et Darder (49e). Au classement, Girona reste en léger danger et campe donc la 15ème position, tandis que Majorque est toujours dans le ventre mou à la 9ème place et va donc passer une fin de saison assez tranquille sans réel objectif. Le weekend prochain, les Bermellones joueront à l’extérieur contre le Real Madrid, alors que les Blanquivermells se déplaceront à Valladolid qui est toujours lanterne rouge. Villarreal, actuellement classé 5ème, défiera le FC Barcelone, lors de la 36e journée du championnat espagnol.