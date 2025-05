Rennes, vidéo : le but d’Arnaud Kalimuendo met l’OGC Nice dos au mur

Les deux dernières journées de Ligue 1 s’annoncent alléchantes avec cette course au podium. Ce samedi soir, le multiplex de la 33e journée pourrait faire basculer le haut du classement, tant la lutte pour les places européennes derrière le PSG champion fait rage : Marseille, Monaco, Nice, Lyon ou encore Strasbourg peuvent croire à une fin de saison historique. Rennes accueille d’ailleurs l’OGC Nice au Roazhon Park.

Alors que les suporters rennais envoient des messages cinglants à leur direction dans les gradins, les joueurs de Habib Beye jouent le jeu et ont même ouvert le score dans le sillage d’Arnaud Kalimuendo. Cette défaite provisoire met les Aiglons dans une situation plus compliquée dans leur course au podium. Le but de Djaoui Cissé a ensuite été annulé, fort heureusement pour les Bretons.