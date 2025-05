Real Madrid : Carlo Ancelotti se lâche sur l’arrivée de Xabi Alonso

Ce Clasico ne sera forcément pas comme les autres. D’abord, car le FC Barcelone peut remporter le Championnat d’Espagne en s’imposant devant son public, atterré après la désillusion en demi-finale de C1 contre l’Inter Milan. Mais aussi car une défaite pour le Real Madrid signerait la fin d’une saison plus que compliquée, marquée par l’éviction de Carlo Ancelotti. Devant la presse, le technicien italien, habituellement évasif sur son avenir, a, cette fois, livré quelques vérités.

D’abord sur son amour pour le Real Madrid, qu’il juge éternel : «la lune de miel n’est pas terminée, elle continuera éternellement. Il n’y a plus rien à ajouter. Madrid et Milan resteront dans le cœur, plus que d’autres. Je me sens bien ici. Comme dans toutes les relations, au début il y a beaucoup de passion et puis il y a d’autres choses. La lune de miel avec Madrid va durer jusqu’au dernier jour de ma vie», a-t-il exprimé, comme un signe d’adieu. Mais aussi sur ce Clasico, qui pourrait être son dernier.

Carlo Ancelotti valide Xabi Alonso

«Si ce sera mon dernier Clasico ? Ce sera le dernier, oui… car le Barça n’est pas en Coupe du Monde des Clubs», a-t-il ironiquement lâché. «Ce n’est pas difficile de se préparer pour ces matchs. Il faut leur donner l’idée, pas les motiver. Ce qui se passe autour de nous ne nous a pas du tout affectés. Nous allons bien et avec beaucoup de confiance. Madrid est un club spécial qui mérite une attitude spéciale de la part de tous ceux qui travaillent ici, pas seulement de l’entraîneur. J’ai essayé de le faire tous les jours», ajoute le Mister.

Avant d’évoquer le cas de Xabi Alonso, officiellement sur le départ du Bayer Leverkusen à l’issue de la saison et plus que jamais favori pour succéder à Carlo Ancelotti. «J’ai lu qu’il avait annoncé qu’il quittait le Bayer Leverkusen. Il a fait un travail fantastique et a toutes les portes ouvertes parce qu’il est l’un des meilleurs entraîneurs du monde». Un joli message pour, sauf surprise, son futur successeur, avant que le Mister ne s’envole pour entraîner probablement la grande Seleçao.