Le Mondial des Clubs fait aussi peur à Pep Guardiola

Présent en conférence de presse ce lundi, Pep Guardiola a été interrogé sur les critiques de Jürgen Klopp à l’encontre de la Coupe du Monde des Clubs. S’il a compris le positionnement de l’actuel directeur du football de Red Bull, le coach des Citizens a toutefois partagé sa fierté de participer au nouveau format du tournoi, et son envie d’aller au bout de la compétition. «Beaucoup d’équipes se plaignent mais si elles étaient ici, elles seraient heureuses», a notamment indiqué l’Espagnol. Pour autant, Guardiola s’est, lui aussi, montré inquiet sur les conséquences à venir d’une telle compétition organisée en plein été.

«Peut-être qu’en novembre, décembre ou janvier, ce sera un désastre, que l’équipe sera épuisée à cause de la Coupe du monde. Je ne sais pas, c’est la première fois que cela arrive», a poursuivi l’ex-coach du Bayern avant de revenir sur son combat pour alléger les calendriers. «Nous nous sommes beaucoup battus en Angleterre, mais aussi lors des réunions de l’UEFA, notamment lorsque nous discutions du calendrier de la Premier League et de la manière d’y ajouter de la qualité, en donnant plus de repos aux entraîneurs et aux joueurs. Ses commentaires ne m’ont donc pas beaucoup surpris».

