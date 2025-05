Barcelone : après l’Inter Milan, Hansi Flick lance un avertissement au Real Madrid

Le match d’après, et ce n’est pas n’importe lequel. Au sortir d’une nouvelle élimination en demi-finale de Ligue des Champions - offrant ainsi à l’Inter Milan l’opportunité d’aller chercher sa quatrième C1 contre le PSG - le FC Barcelone n’a même pas le temps de respirer qu’il doit aller chercher un titre de Champion d’Espagne contre le Real Madrid, dans un Clasico bien particulier au Stade Olympique de Montjuic. À la veille de ce choc, Hansi Flick est évidemment revenu sur l’état d’esprit de ses joueurs après la désillusion à Milan.

La suite après cette publicité

Une défaite cruelle, qu’il compte bien exploiter pour aller terrasser une quatrième fois dans la même saison l’éternel rival. «Après la défaite à Milan, tout le monde sait que ce n’est pas facile de se relever, mais nous faisons les choses correctement. Nous avons parlé de ce que nous voulons faire au cours de ces deux semaines. Nous avons quatre matches et un Clásico pour montrer à quel point nous sommes encore capables de jouer. Nous devons faire preuve de confiance et montrer ce que nous voulons faire», a-t-il d’abord raconté.

Hansi Flick veut passer à autre chose

En expliquant, qu’en raison du contexte pour les deux géants d’Espagne, ce Clasico serait différent. «Si vous demandez aux joueurs, ils voudront toujours le gagner, c’est un classique. Peu importe ce qui se passe au classement. En ce qui nous concerne, je ne me préoccupe pas de la situation au classement, nous devons gagner après la défaite (contre l’Inter Milan). C’est notre mentalité, notre façon d’aborder le match dès le début. Nous sommes concentrés sur ce match, rien d’autre».

La suite après cette publicité

Pour faire avaler l’élimination, Hansi Flick va donc compter sur le soutien du public catalan pour aller (encore) battre le Real Madrid cette saison et offrir un triplé (Coupe d’Espagne, Supercoupe d’Espagne et Liga) au FC Barcelone. Et pour l’occasion, il pourra compter sur Robert Lewandowski et Alejandro Baldé : «je pense qu’en deuxième mi-temps, ils pourront jouer quelques minutes». Le Real Madrid est prévenu, lui qui devra impérativement s’imposer pour sauver sa saison. Rendez-vous dimanche, 16h15.