PL : Aston Villa dompte Bournemouth et reste en course pour la C1

La course à la Ligue des Champions se poursuit en Premier League et Aston Villa qui était septième avait l’occasion de revenir à la hauteur de ses rivaux. Face à Bournemouth, l’équipe d’Unai Emery a dominé et s’est retrouvée à mener juste avant la pause grâce à Ollie Watkins (45e +6).

En seconde période, Jacob Ramsey a été exclu pour un second carton jaune et Bournemouth a poussé pour revenir (80e). Finalement, Aston Villa s’impose 1-0 et grimpe à la 6e place au même nombre de points que Newcastle (4e) et Chelsea (5e) qui s’affrontent demain. De son côté, Bournemouth (10e) est à deux points de Brentford (8e) et Brighton (9e).