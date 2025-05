ASSE, vidéo : le missile de Tardieu relance les espoirs des Verts

L’AS Saint-Étienne se déplace ce samedi soir sur la pelouse du Stade de Reims pour un match crucial dans la course au maintien. Actuellement 17e et donc relégable, les Verts doivent impérativement s’imposer pour sortir de la zone rouge et rester en vie dans la lutte pour conserver leur place en Ligue 1. Face à une équipe rémoise également en danger pour son maintien, les hommes de Eirik Horneland n’ont pas le choix : il faut ramener les trois points. Une défaite ou même un match nul pourrait sceller leur sort, à deux journées de la fin.

La suite après cette publicité

Et la rencontre a rapidement débuté sur une bonen nouvelle : après un mouvement collectif, Florian Tardieu a choisi le meilleur moment pour envoyer un missile surpuissant et ainsi ouvrir le score. Dès la 3e minute, Moueffek a été cherché par Appiah dans l’espace. Après une belle bataille, il est parvenu à récupérer le ballon pour triyver Cardona, qui a passé la balle à Tardieu juste à l’entrée de la surface. Le numéro 10 stéphanois a frappé un ballon en première intention.