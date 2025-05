PL : Newcastle s’impose contre Chelsea et fait un pas vers la Ligue des Champions

C’était LE match de cette fin de saison dans la course à la Ligue des Champions. Entre Chelsea, cinquième de Premier League, et Newcastle, quatrième, il n’y a littéralement aucun écart. Les deux équipes comportaient 63 points et une différence de but de 21 avant cette rencontre. Seule l’attaque, supérieure de quatre buts, permettait aux Magpies de toiser leur adversaire du jour. L’attaque justement, qui s’est montrée explosive dès le coup d’envoi, Jacob Murphy trouvant l’Italien Sandro Tonali d’un magnifique centre tendu au sol qui file devant la défense pour ouvrir le score (1-0, 2e). Si Chelsea aurait pu revenir au score dans cette rencontre, deux choses ont manqué aux Blues : de l’application et de la discipline.

La première s’est manifestée sur de nombreuses tentatives de Palmer et Neto qui se sont retrouvées contrées par la défense des Magpies, alors que la deuxième a été rédhibitoire peu de temps avant la pause, sur un coup de coude plus qu’évitable de Nicolas Jackson sur Botman. Une faute de frustration qui a valu une expulsion à l’international sénégalais (36e), hypothéquant les chances de victoires de Chelsea. Newcastle va tenter de profiter de sa supériorité numérique pour se mettre à l’abri, mais ni Alexander Isak ni Harvey Barnes ne parviendront à doubler la mise, les deux hommes s’étant montrés très brouillons dans les zones de vérité. Finalement, c’est Bruno Guimaraes qui va assurer la victoire des locaux, d’une frappe tendue déviée par Malo Gusto de l’entrée de la surface (2-0, 90+1e). Avec ce succès, Newcastle double Manchester City, et met la pression sur Arsenal dans la course à la deuxième place. Chelsea, de son côté, aura encore deux finales pour espérer filer en C1, contre Manchester United et Nottingham.