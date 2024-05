Bixente Lizarazu dézingue le PSG et Kylian Mbappé

Fin de l’aventure pour le PSG en Ligue des Champions, stoppé en demi-finale de la compétition. Plus que l’élimination, c’est la manière de jouer des Parisiens et leur attitude qui sont aujourd’hui critiqués. Au micro de Franceinfo, Bixente Lizarazu a relevé le manque de modestie de Luis Enrique et des joueurs : « ils ont manqué totalement d’humilité. Depuis le tirage au sort contre Dortmund, ils avaient la certitude qu’ils iraient en finale. Je trouvais que ça manquait de respect vis-à-vis de Dortmund. Alors que déjà tu as perdu 1-0 et que tu as souffert, Luis Enrique a dit que le seul mot en français qu’il connaissait était : "On va gagner". C’est une attitude de "chulo", c’est un peu faire le crâneur. Il a fait le crâneur. À un moment donné, ça se paye face à une équipe qui, sur les deux manches, a gagné la bataille tactique ».

Kylian Mbappé en a aussi pris pour son grade. « Il est complètement passé à côté. Il rate sa sortie parce que, évidemment, on attendait qu’il fasse un gros match qu’il qualifie le Paris Saint-Germain pour la finale de la Ligue des champions. Mais là aussi, on peut s’interroger sur la gestion de Mbappé tout au long de la saison. Ça a été une gestion pleine de tension. Il a été mis de côté en début de saison. Luis Enrique a dit qu’il était un joueur comme un autre. À un moment donné, ça se paye dans les deux sens. Mbappé n’a pas été à la hauteur de l’événement non plus » a critiqué le champion du monde 98.