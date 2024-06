La somme totalement folle dépensée par les racketteurs de Paul Pogba chez adidas !

Dans un documentaire intitulé «Paul Pogba, liaisons toxiques», Sébastien Tarrago et Jules Bian-Rosa ont enquêté sur l’affaire Paul Pogba, victime d’extorsions de fonds, menées par certains de ses proches, dont son frère Mathias. Si le juge en charge de l’affaire a clôturé l’instruction et dispose désormais d’un mois pour communiquer ses réquisitions, ce reportage livre quelques détails déroutants. Dans cette optique, on y apprend notamment la somme folle déboursée par deux de ses «amis», Adama et Machicour, chez Adidas et sur le compte de l’international français.

En trois visites, les deux individus ont ainsi dépensé 57 227, 95 euros ! A noter, à ce titre, que lors du dernier passage au sein de la boutique, Adama et Machicour ont acheté 633 articles… pour une facture totale estimée à 47 000 euros, alors qu’adidas avait débloqué un crédit de 30 000 euros. Un dépassement de 17 000 euros directement pris en charge par Paul Pogba. Par la suite, l’enquête révèle que l’ancien milieu de terrain de Manchester United a régulièrement donné de l’argent aux différents protagonistes de ce scandale avant de porter plainte le 16 juillet en Italie puis le 9 août en France…