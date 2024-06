Affaire Pogba : le parquet de Paris demande un procès pour six accusés dont Mathias Pogba

L’affaire Paul Pogba avance. Plus de deux ans après la séquestration du joueur, actuellement suspendu pour dopage pour une durée de 4 ans, le parquet de Paris a demandé un procès correctionnel pour six de ses proches, dont son frère Mathias Pogba indique l’Agence France Presse ce mercredi. C’est la conclusion de l’enquête pour extorsion et séquestration de l’international français.

Pour rappel des faits, le 19 mars 2022, alors que Paul Pogba est en rassemblement avec l’équipe de France, il est séquestré et braqué par deux hommes qui cherchent à lui extorquer 13 M€. Cinq personnes proches du Turinois auraient organisé cette opération en banlieue parisienne. Mathias Pogba est lui soupçonné d’avoir fait pression sur son frère.