Les racketteurs de Paul Pogba ont voulu devenir ses agents

Sanctionné pour un test positif lors d’un contrôle antidopage jusqu’en septembre 2027, Paul Pogba voit sa carrière être à l’arrêt. Le milieu de terrain de 31 ans qui a connu pas mal de soucis personnels depuis quelques années avait également subi un racket. Six individus ont été mis en examen dans une affaire de séquestration et tentative d’extorsion en bande organisée sur l’international tricolore.

Comme le rapporte L’Equipe dans un documentaire, deux d’entre eux, Mamadou M. et Adama C ont visé le rôle d’agent du joueur suite à la mort de Mino Raiola et avant que Rafaela Pimienta prenne le relais. «Si on ne le récupère pas, on va se faire carotte» avait notamment déclaré Mamadou M quand le célèbre agent est décédé.