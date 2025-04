Mats Hummels annonce sa retraite

C’est la journée des grandes annonces chez les stars du football. Plus tôt dans la journée, Kevin De Bruyne (33 ans) a annoncé qu’il quittait Manchester City après dix ans de bons loyaux services. Quelques heurs plus tard, c’est au tour de Mats Hummels (36 ans) de faire la sienne. Le défenseur allemand va raccrocher les crampons à l’issue de la saison.

La suite après cette publicité

« Je suis en plein cœur de l’émotion. Le moment est désormais inévitable pour tout footballeur. Après plus de 18 ans et tant de choses que le football m’a apportées, je mets un terme à ma carrière cet été », a-t-il posté sur ses réseaux sociaux. Passé par le Bayern Munich, le Borussia Dortmund et l’AS Roma, Hummels va boucler une carrière riche en trophées (1 Coupe du Monde, 5 Bundesligas).