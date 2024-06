Les nouvelles révélations de Mathias Pogba sur l’affaire de la séquestration de son frère

Le 13 juin prochain, La Chaîne L’Equipe diffusera un documentaire intitulé «Paul Pogba, liaisons toxiques». Une enquête au cours de laquelle Sébastien Tarrago et Jules Bian-Rosa reviennent sur la vie personnelle de l’international tricolore et notamment cette tentative de racket qui avait fait grand bruit dans la presse mondiale. Pour rappel, l’ancien joueur de la Juventus Turin et de Manchester United, depuis suspendu pour dopage, s’était retrouvé au cœur d’une affaire rocambolesque le 19 mars 2022 lorsqu’il avait été séquestré et braqué en banlieue parisienne par deux hommes lui réclamant 13 millions d’euros. Un scandale impliquant également son frère, Mathias, placé en détention provisoire le 17 septembre de la même année avant d’être remis en liberté trois mois et demi plus tard. Interrogé lors de ce reportage, celui qui avait posté des vidéos déroutantes sur son ainé est alors revenu sur ces derniers mois mouvementés. «La prison ? C’était le pire moment de ma vie, tout s’effondre vraiment mais c’est comme ça. Des regrets ? Regrets sur quoi ? Je ne suis pas en prison pour les vidéos que j’ai faites, je préfère ne pas en parler maintenant, j’en parlerai en temps et en heure, la vérité prend toujours l’escalier. Plein de gens vont être surpris, on va surprendre beaucoup de gens, la famille restera la famille, toujours et personne s’en veut aujourd’hui. Oui, certains jours, j’ai eu peur. Financièrement, c’est plus dur aujourd’hui mais je l’assume totalement, ma vie a connu une phase descendante et là je suis en pleine phase ascendante, c’est la vie, il faut accepter et avancer», a notamment indiqué le natif de Conakry avant de revenir sur la suspension de son frère.

«Je suis triste de tout ça, très triste, c’est beaucoup en peu de temps, je connais sa force mentale, il va surmonter la pente, il commence à prendre de l’âge, c’est difficile mais peu importe la sanction je ne m’en fais pas pour lui». Relancé sur sa relation avec l’ex-milieu de terrain des Red Devils, Mathias Pogba a par ailleurs avoué qu’il n’existait aucun sentiment de jalousie autour de la réussite sportive de son frère. «Quand Paul est sur le terrain, c’est nous. Sa vie quand il sort du terrain, c’est sa vie, chacun a sa vie mais quand il est sur le terrain, c’est nous. Si c’est étouffant pour lui ? Non pas du tout. Il n’y a jamais eu de jalousie et il n’y en aura jamais, peu importe ce que disent les gens». Et de conclure au sujet d’une possible réconciliation déjà actée : «ça je le garde pour moi. Si on nous verra redanser tous les trois ? Si Dieu le permet, je vous promets un vrai show». Vous l’aurez compris, de nouvelles révélations autour de l’affaire Pogba pourrait donc sortir dans les prochaines semaines. Pour rappel, le 30 mai dernier, le juge en charge de l’affaire a clôturé l’instruction et dispose désormais d’un mois pour communiquer ses réquisitions.