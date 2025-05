Barça : Gavi crie à la théorie du complot

Parfois, il vaut mieux savoir se taire. Si le succès du PSG contre Arsenal ce mercredi, en demi-finale de la Ligue des Champions, est dans toutes les têtes, l’Inter Milan et le FC Barcelone se sont eux aussi affrontés cette semaine pour une place en finale. Et ce sont les Italiens qui ont obtenu leur ticket, face à des Blaugrana visiblement très mauvais perdants. Chez les Culés, Gavi a évoqué un complot dressé contre son équipe pour l’empêcher d’atteindre la finale.

Dans sa story Instagram, le joueur de 20 ans n’a pas pris de pincettes, et s’est posé en victime : « c’est très dur, surtout en sachant à quel point nous étions proches, culers. Ils n’ont pas voulu que nous atteignions cette finale, parce qu’avec la saison qu’on fait, ils étaient morts de peur. Peu importe depuis combien d’années nous n’avons pas gagné la Ligue des champions. Même si je sais que c’est très dur et que je voudrais la gagner chaque année, je suis sûr qu’on y arrivera si on reste tous unis comme toujours. Je sais que ça viendra. Même si on a les nerfs aujourd’hui, on peut encore finir la saison avec trois titres – une saison où personne ne nous voyait rien gagner. Une très bonne saison malgré cette claque. Dimanche, on va faire exploser Montjuïc et gagner !!!!! ».