Pillages, blessés, affrontements : c’était le chaos à Paris après la victoire du PSG

Le Paris Saint-Germain est en finale ! Et le moins que l’on puisse dire, c’est que c’est totalement mérité, tant les hommes de Luis Enrique brillent cette saison. L’entraîneur espagnol a réussi à construire un collectif parfaitement huilé qui tourne à merveille, dans lequel les individualités s’épanouissent. Après s’être défait de gros morceaux comme Liverpool ou Arsenal, le club de la capitale défiera l’Inter en finale et n’est donc plus qu’à une victoire d’obtenir ce Graal qu’est la coupe aux grandes oreilles tant convoitée depuis plus d’une décennie déjà. Forcément, les supporters parisiens étaient plus qu’heureux au coup de sifflet final.

Ils ont ainsi été des milliers à envahir les rues de Paris pour célébrer et partager leur joie. Et malheureusement, comme trop souvent lors des célébrations de ce type, il faut déplorer des incidents, du vandalisme et des affrontements avec la police. Comme l’indique la préfecture de Paris, 43 personnes ont été interpellées dans la soirée, principalement dans les alentours des Champs-Élysées, lieu emblématique des célébrations de foot à Paris.

Des affrontements avec les CRS

Si l’énorme majorité des fans présents a célébré dans la joie et sans poser le moindre problème, il y a donc eu des incidents conséquents à déplorer. Des commerces du quartier des Champs-Élysées ont ainsi été pillés et dépouillés, alors qu’il y a eu de nombreux affrontements avec les forces de l’ordre, ciblées par des projectiles et des tirs de mortier. Certains supporters ont aussi créé des barricades avec du mobilier urbain pour défier les forces de l’ordre.

Une voiture a également foncé sur trois personnes, blessées, et l’une d’elles est en urgence absolue. Ce véhicule a ensuite été retrouvé brûlé un peu plus loin. Du côté de la Porte de Saint-Cloud, il y a aussi eu des problèmes avec des supporters qui n’avaient pas de billet, et au coup de sifflet final, certains avaient tenté de rejoindre le périphérique et de le bloquer, mais les CRS présents sur place ont réussi à les en empêcher. Une qualification marquée par de tristes scènes donc, même s’il faut tout de même signaler, une fois encore, que ces actes ont été réalisés par une très petite minorité de Parisiens.