Boulangerie, vignerons, pharmacie… Bordeaux doit de l’argent à tout le monde

C’est avec une dette de plus de 94 millions d’euros que Bordeaux va achever sa saison de National 2. Ce jeudi, L’Équipe nous fait de nouvelles révélations sur la situation financière toujours aussi préoccupante des Girondins, quatrièmes de leur poule cette saison et condamnés à évoluer une année de plus en quatrième division française. Le quotidien classe ainsi sommairement en trois parties les créances de Bordeaux aujourd’hui, et ce n’est pas de nature à rasséréner le climat autour du club.

Il y a tout d’abord les créances institutionnelles : l’État, la direction générale des finances publiques, le fonds d’investissement américain Fortress, les directions départementales des finances publiques de la Dordogne et de l’Essonne, du Trésor public et de l’URSSAF Aquitaine ou encore les collectivités locales comme Bordeaux Métropole, à qui le club doit plus de 26 millions d’euros au total. Il y a ensuite les dettes que les Girondins doivent régler à d’autres clubs pour des transferts, mais pas que. Amiens, Lille, Guingamp, l’AEK Athènes, le Dinamo Batumi ou encore Gijon sont ainsi cités. Enfin, Bordeaux doit de l’argent à une cascade de sociétés : des vignerons, des hôtels, une pharmacie, une boulangerie-pâtisserie, des radios, des cabinets d’avocats, des vignerons ou encore des transporteurs. De son côté, Gérard Lopez prévoit de faire descendre la note totale en dessous de 55 millions d’euros…