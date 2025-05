PSG-Arsenal : Achraf Hakimi, un cadre qui ne se défile pas !

Depuis l’arrivée de Luis Enrique, Achraf Hakimi a pris une autre dimension au PSG. Et cette saison encore plus en passant un cap à tous les niveaux. Vice-capitaine de la formation parisienne, l’international marocain incarne à la perfection le système et la tactique du coach espagnol. Sur son couloir droit, Hakimi déborde, dézone, revient dans le cœur du jeu, termine dans la surface et vient parfois en retrait pour offrir une solution à ses attaquants. En bref, le Marocain est multi-tâche.

Alors forcément, pour espérer aller au bout de cette Ligue des Champions et donc passer face à Arsenal, le PSG devait miser sur un grand Achraf Hakimi. Le Marocain a encore une fois répondu présent. Élu homme du match par l’UEFA, l’international marocain a été dans tous les bons coups. Sa rencontre avait débuté par des premiers duels perdus face à Martinelli mais il a très vite pris le dessus. Comme souvent, Hakimi s’appuie sur son physique dingue pour prendre petit à petit le pas sur ses adversaires.

Une explosivité folle

Capable de compenser dans le duel grâce à sa vitesse, il a aussi fait mal au moment de jaillir en contre comme il sait si bien le faire. Sous les ordres de Luis Enrique, l’ancien latéral du Real Madrid n’hésite pas à finir les actions. Il a ainsi été le joueur parisien ayant tenté le plus de tirs dans cette rencontre (3) à égalité avec Désiré Doué en plus d’être celui qui a le plus centré. Souvent présent dans la surface, il a été récompensé par un but qui a scellé la victoire de son équipe et donc la qualification.

«Au début, c’était très difficile. Peu de monde croyait en nous. On a continué à travailler, et cela a payé. C’est un moment important pour le club, c’est une finale. L’ambiance dans le vestiaire était incroyable, on a tous célébré ensemble. Je ne sais pas si c’est un rêve cette finale, mais c’est un moment spécial. Il y a un an, on n’est pas passé loin aussi. Je dois être focus sur mon club et l’objectif maintenant», confiait-il en zone mixte. Le Marocain ne s’y trompe pas, il faut récidiver le 31 mai prochain face à l’Inter Milan, son ancien club. Mais cette saison, le PSG peut saluer la régularité impressionnante de son latéral droit, souvent décrié la saison dernière de par son irrégularité. Aujourd’hui, Hakimi est un cadre qui ne déçoit pas et qui arrive toujours à marquer de son empreinte les rencontres. Pour le plus grand bonheur de Luis Enrique.