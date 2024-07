Juventus : l’énorme sortie de Paul Pogba sur son avenir

En raison de son contrôle anti-dopage positif intervenu lors de la rencontre contre l’Udinese le 23 août dernier, Paul Pogba a finalement écopé d’une interdiction de compétition de 4 ans. Un énorme virage dans la carrière du joueur de 30 ans, dont la retraite sportive professionnelle était déjà évoquée en raison de ce test positif à la testostérone. Depuis son retour chez les Bianconeri à l’été 2022, il n’aura disputé que 12 petits morceaux de matchs (113 minutes de jeu au total - 1 passe décisive), mais l’international français reste toujours sous contrat avec la Juventus.

De passage en Allemagne pour soutenir les Bleus, Paul Pogba s’est, pour la première fois, livré sur sa longue suspension au micro de la presse italienne. «Je suis très heureux de ressentir l’amour des gens, aujourd’hui je suis venu voir le match de la France, j’ai vu les fans, j’ai ressenti un grand amour, cela m’a rendu très heureux parce que j’ai été éloigné des terrains pendant un certain temps, entendre les gens chanter mon nom, c’est un plaisir», a-t-il d’abord lâché sur Sky Sport.

Paul Pogba a fait appel

Et sa carrière professionnelle, Paul Pogba compte bien la poursuivre. «Si vous n’avez pas vu une de mes interviews où je dis que je me retire, c’est que je ne le fais pas, parce que je me sens encore footballeur. Je veux lutter contre cette injustice. Pogba n’est pas fini, Pogba est là et tant que vous ne me voyez pas dire que je suis fini, ne vous inquiétez pas. J’ai une envie incroyable de revenir, je me sens comme un enfant qui veut être professionnel. Je m’entraîne, je fais tout ce que je peux pour revenir sur le terrain», a confirmé "La Pioche".

Dans l’attente de la décision du Tribunal Arbitral du Sport après avoir fait appel de sa longue suspension, Paul Pogba assure également être toujours un joueur de la Juventus jusqu’en 2026. «J’ai un contrat, mais je n’ai pas eu l’occasion de parler au directeur et à l’entraîneur. C’est le silence, là. Je pense qu’ils attendent le résultat de l’appel, mais il faut leur demander». Paul Pogba n’a pas dit son dernier mot pour son avenir…