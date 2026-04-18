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2 - 0
terminé
Ligue 1 McDonald's 2025/2026 30e journée
Lorient
2 - 0
MT : 1-0
terminé
Marseille
Temps forts
58'
2 - 0
B. Dieng (PD P. Pagis)
mi-temps
1 - 0
28'
1 - 0
P. Katseris

Notes des joueurs

#1 Logo Lorient P. Katseris 7.9 #2 Logo Lorient A. Faye 7.8 #3 Logo Lorient N. Cadiou 7.7 Voir le classement complet
#1 Logo Marseille Emerson 7.6 #2 Logo Lorient P. Pagis 7.5 #3 Logo Lorient B. Dieng 7.4 Voir le classement complet
Note les joueurs
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Statistiques

Côtes du match 1 4.90 N 4.30 2 1.55 betclic Bonus 100€
Classement live 4 Marseille 52 9 Lorient 41
Possession 57% Marseille Lorient
Tirs 11 7 14 4 2 16
Grosses occasions créées 75% Marseille 3 Lorient 1
Compositions Lorient 3-4-3 Marseille 3-4-2-1

Prono

Qui va gagner ?
FCL
NUL
OM
1 4.9 N 4.3 2 1.55
328 participants Terminé
Génération de l'image en cours

Stats joueurs

Plus de statistiques
Grosses occasions créées
#1 Logo Marseille Emerson 2 #2 Logo Lorient Pablo Pagis 1 #3 Logo Marseille Mason Greenwood 1
Tirs (%)
#1 Logo Lorient Bamba Dieng 2/2 100% #2 Logo Marseille Mason Greenwood 1/2 50%
Dribbles réussis
#1 Logo Marseille Hamed Junior Traorè 4
Fautes subies
#1 Logo Lorient Pablo Pagis 5 #2 Logo Lorient Aiyegun Tosin 2
Tirs (%)
#1 Logo Marseille Pierre-Emerick Aubameyang 0/3 0% #2 Logo Marseille Hamed Junior Traorè 0/3 0% #3 Logo Marseille Pierre-Emile Højbjerg 0/2 0%
Dépossédé du ballon
#1 Logo Marseille Mason Greenwood 4
Duels gagnés (%)
#1 Logo Marseille Hamed Junior Traorè 7/9 78% #2 Logo Marseille Benjamin Pavard 7/10 70% #3 Logo Marseille Leonardo Balerdi 4/6 67%
Interceptions
#1 Logo Marseille Timothy Weah 2 #2 Logo Marseille Bilal Nadir 2 #3 Logo Lorient Darlin Yongwa 2
Duels aériens gagnés (%)
#1 Logo Marseille Benjamin Pavard 6/7 86% #2 Logo Marseille Pierre-Emerick Aubameyang 2/3 67% #3 Logo Lorient Noah Cadiou 2/3 67%
Duels gagnés (%)
#1 Logo Marseille Mason Greenwood 0/10 0% #2 Logo Lorient Panos Katseris 0/6 0%
Duels aériens gagnés (%)
#1 Logo Lorient Sambou Soumano 0/3 0% #2 Logo Lorient Abdoulaye Faye 0/3 0% #3 Logo Lorient Pablo Pagis 0/2 0%
Passes (%)
#1 Logo Marseille Emerson 51/53 96% #2 Logo Marseille Leonardo Balerdi 46/49 94% #3 Logo Marseille Himad Abdelli 38/41 93%
Corners et centres réussis
#1 Logo Marseille Emerson 3
Passes réussies dans le dernier tiers
#1 Logo Marseille Mason Greenwood 29 #2 Logo Marseille Pierre-Emile Højbjerg 24 #3 Logo Marseille Emerson 20

Classement buteurs

#3 Logo Marseille Mason Greenwood 15 #10 Logo Marseille Pierre-Emerick Aubameyang 9 #10 Logo Lorient Bamba Dieng 9 #13 Logo Lorient Pablo Pagis 8 #20 Logo Marseille Amine Gouiri 7 #28 Logo Marseille Igor Paixão 6 Voir le classement complet

Analyse avant-match

Voir tout
Probabilité de victoire
14% 40% 46%
Série en cours
D
N
D
V
N
V
D
D
V
V
Rencontres précédentes
18% 6 Victoires 24% 8 Nuls 58% 19 Victoires

Blessures & suspensions

Arthur Avom Arthur Avom Blessure au genou Yvon Mvogo Yvon Mvogo Blessure à la main Jean-Victor Makengo Jean-Victor Makengo Maladie Théo Le Bris Théo Le Bris Blessure au genou Pablo Pagis Pablo Pagis Blessure musculaire Montassar Talbi Montassar Talbi Blessure au mollet Arsène Kouassi Arsène Kouassi Accumulation de cartons jaunes
Quinten Timber Quinten Timber Inconnu Leonardo Balerdi Leonardo Balerdi Blessure à la cuisse Geoffrey Kondogbia Geoffrey Kondogbia Blessure à la cuisse Geoffrey Kondogbia Geoffrey Kondogbia Inconnu Timothy Weah Timothy Weah Inconnu Conrad Egan-Riley Conrad Egan-Riley Blessure à la cuisse Nayef Aguerd Nayef Aguerd Blessure à l'aine Nayef Aguerd Nayef Aguerd Blessure à la hanche Nayef Aguerd Nayef Aguerd Coup Facundo Medina Facundo Medina Accumulation de cartons jaunes

Top commentaires

Ovic 16:58 Sur 7 commentaires j'en ai déjà 5 de non disponible, ça en dit long sur ceux qui viennent sur les matchs de l'OM ! Allez l'OM !! 9 Répondre
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Match Lorient - Marseille en direct commenté

30e journée de Ligue 1 McDonald's - samedi 18 avril 2026

Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre Lorient et Marseille (Ligue 1 McDonald's, 30e journée)

Suivez en live sur Foot Mercato, le match de 30e journée de Ligue 1 McDonald's entre Lorient et Marseille. Ce match aura lieu le samedi 18 avril 2026 à 17:00. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.

Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : Lorient et Marseille.

On en parle

Arbitres

Eric Wattellier arbitre principal
0.3
2.5
Moyenne de cartons par match sur 16 matchs arbitrés
Huseyin Ocak arbitre assistant
Youssef El Hamzaoui arbitre assistant
Tifenn LeProdhomme quatrième arbitre
Cédric Dos Santos arbitre VAR
Alexandre Castro arbitre VAR auxiliaire

Lieu du match

Stade du Moustoir - Yves Allainmat Lorient
Stade du Moustoir - Yves Allainmat
  • Année de construction : 1959
  • Surface : gazon synthétique
  • Capacité : 18970
  • Affluence moyenne : 11998
  • Affluence maximum : 17395
  • % de remplissage : 62

Match en direct

Date 18 avril 2026 17:00
Compétition Ligue 1 McDonald's
Saison 2025/2026
Phase Saison régulière - journée 30
Diffusion beIN SPORTS 1
Affluence 16585
Code FCL-OM
Zone France
Équipe à domicile Lorient
Équipe à l'extérieur Olympique de Marseille
Résultats En direct
Buteurs En direct
Événements En direct
Compositions En direct
Statistiques En direct
Par La rédaction Pub. le MAJ le

FAQ

Quel est le résultat du match entre Lorient et Marseille ?

Lorient a remporté la rencontre sur le score de 2-0.

Sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match entre Lorient et Marseille en France ?

Le match est à suivre en direct le 18 avril 2026 à 17:00 sur beIN SPORTS 1.

Où voir le match Lorient Marseille en streaming ?

Match en streaming légal en direct sur le site ou l'application officielle de beIN SPORTS.

Quelles sont les compositions officielles du match entre Lorient et Marseille ?

Lorient : le coach O. Pantaloni a choisi une formation en 3-4-3 : Y. Mvogo, A. Faye, N. Adjei, B. Meïté, D. Yongwa, N. Cadiou, A. Avom, P. Katseris, J. Makengo, B. Dieng, P. Pagis.

Olympique de Marseille : de son côté, l'équipe dirigée par H. Beye évolue dans un système de jeu en 3-4-2-1 : G. Rulli, Emerson, L. Balerdi, B. Pavard, Igor Paixão, P. Højbjerg, H. Abdelli, H. Traoré, A. Gouiri, M. Greenwood, P. Aubameyang.

Qui arbitre le match Lorient Marseille ?

Eric Wattellier est au sifflet pour cette rencontre.

Où se joue le match Lorient Marseille ?

Lorient accueille le match au Stade du Moustoir - Yves Allainmat.

Quelle est la date et l'heure du match Lorient Marseille ?

Match à suivre en direct sur Foot Mercato le 18 avril 2026, coup d'envoi 17:00.

Qui a marqué des buts pour Lorient ?

Plusieurs buts ont été inscrits pour Lorient : P. Katseris 28', B. Dieng 58'.

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