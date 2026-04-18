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Match Lorient - Marseille en direct commenté
30e journée de Ligue 1 McDonald's - samedi 18 avril 2026
Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre Lorient et Marseille (Ligue 1 McDonald's, 30e journée)
Suivez en live sur Foot Mercato, le match de 30e journée de Ligue 1 McDonald's entre Lorient et Marseille. Ce match aura lieu le samedi 18 avril 2026 à 17:00. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.
Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : Lorient et Marseille.
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Match en direct
FAQ
- Quel est le résultat du match entre Lorient et Marseille ?
Lorient a remporté la rencontre sur le score de 2-0.
- Sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match entre Lorient et Marseille en France ?
Le match est à suivre en direct le 18 avril 2026 à 17:00 sur beIN SPORTS 1.
- Où voir le match Lorient Marseille en streaming ?
Match en streaming légal en direct sur le site ou l'application officielle de beIN SPORTS.
- Quelles sont les compositions officielles du match entre Lorient et Marseille ?
Lorient : le coach O. Pantaloni a choisi une formation en 3-4-3 : Y. Mvogo, A. Faye, N. Adjei, B. Meïté, D. Yongwa, N. Cadiou, A. Avom, P. Katseris, J. Makengo, B. Dieng, P. Pagis.
Olympique de Marseille : de son côté, l'équipe dirigée par H. Beye évolue dans un système de jeu en 3-4-2-1 : G. Rulli, Emerson, L. Balerdi, B. Pavard, Igor Paixão, P. Højbjerg, H. Abdelli, H. Traoré, A. Gouiri, M. Greenwood, P. Aubameyang.
- Qui arbitre le match Lorient Marseille ?
Eric Wattellier est au sifflet pour cette rencontre.
- Où se joue le match Lorient Marseille ?
Lorient accueille le match au Stade du Moustoir - Yves Allainmat.
- Quelle est la date et l'heure du match Lorient Marseille ?
Match à suivre en direct sur Foot Mercato le 18 avril 2026, coup d'envoi 17:00.
- Qui a marqué des buts pour Lorient ?
Plusieurs buts ont été inscrits pour Lorient : P. Katseris 28', B. Dieng 58'.