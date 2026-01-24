Menu Rechercher
2 - 0
27'
Ligue 1 McDonald's 2025/2026 19e journée
Marseille
2 - 0
27'
Lens
Diffusé sur Ligue 1+
Temps forts
13'
2 - 0
E. Nwaneri (PD P. Højbjerg)
3'
1 - 0
A. Gouiri (PD Igor Paixão)
Voir le live commenté
Classement live 2 Lens 43 3 Marseille 38
Possession 65% Marseille Lens
Tirs 4 1 1 3 0 1
Compositions Marseille 3-4-2-1 Lens 3-4-2-1
Stats joueurs

Plus de statistiques
Tirs (%)
#1 Logo Marseille Amine Gouiri 2/3 67%
Dribbles réussis
#1 Logo Lens Odsonne Édouard 2
Fautes subies
#1 Logo Lens Florian Thauvin 2 #2 Logo Marseille Pierre-Emile Højbjerg 2 #3 Logo Lens Mamadou Sangaré 2
Tirs (%)
#1 Logo Lens Odsonne Édouard 0/2 0%
Interceptions
#1 Logo Marseille Igor Paixão 2 #2 Logo Lens Florian Thauvin 2
Passes (%)
#1 Logo Marseille Nayef Aguerd 31/33 94%

Analyse avant-match

Probabilité de victoire
35% 42% 22%
Série en cours
D
V
V
D
D
V
V
V
V
V
Rencontres précédentes
36% 12 Victoires 21% 7 Nuls 42% 14 Victoires

Blessures & suspensions

Leonardo Balerdi Leonardo Balerdi Blessure à la cuisse Geoffrey Kondogbia Geoffrey Kondogbia Inconnu Timothy Weah Timothy Weah Inconnu Emerson Emerson Blessure à la cuisse Nayef Aguerd Nayef Aguerd Blessure à la hanche Nayef Aguerd Nayef Aguerd Coup Angel Gomes Angel Gomes Accumulation de cartons jaunes
Przemysław Frankowski Przemysław Frankowski Blessure musculaire Przemysław Frankowski Przemysław Frankowski Maladie Régis Gurtner Régis Gurtner Ischio-jambiers Jonathan Gradit Jonathan Gradit Fracture de la jambe Wesley Saïd Wesley Saïd Blessure à la cuisse Jhoanner Chávez Jhoanner Chávez Blessure à la cuisse Samson Baidoo Samson Baidoo Ischio-jambiers

Match Marseille - Lens en direct commenté

19e journée de Ligue 1 McDonald's - samedi 24 janvier 2026

Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre Marseille et Lens (Ligue 1 McDonald's, 19e journée)

Suivez en live sur Foot Mercato, le match de 19e journée de Ligue 1 McDonald's entre Marseille et Lens. Ce match aura lieu le samedi 24 janvier 2026 à 21:05. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.

Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : Marseille et Lens.

Arbitres

Benoît Bastien arbitre principal
0.4
3
Moyenne de cartons par match sur 11 matchs arbitrés
Hicham Zakrani arbitre assistant
Aurélien Berthomieu arbitre assistant
Mickaël Leleu quatrième arbitre
Stephane Bre arbitre VAR
Cyril Gringore arbitre VAR auxiliaire

Lieu du match

Orange Vélodrome Marseille
Orange Vélodrome
  • Année de construction : 1937
  • Surface : pelouse naturelle
  • Capacité : 67394
  • Affluence moyenne : 40611
  • Affluence maximum : 66312
  • % de remplissage : 60

Match en direct

Date 24 janvier 2026 21:05
Compétition Ligue 1 McDonald's
Saison 2025/2026
Phase Saison régulière - journée 19
Diffusion Ligue 1+
Code OM-RCL
Zone France
Équipe à domicile Olympique de Marseille
Équipe à l'extérieur Lens
Résultats En direct
Buteurs En direct
Événements En direct
Compositions En direct
Statistiques En direct
FAQ

Sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match entre Marseille et Lens en France ?

Le match est à suivre en direct le 24 janvier 2026 à 21:05 sur Ligue 1+.

Quelles sont les compositions officielles du match entre Marseille et Lens ?

Olympique de Marseille : le coach R. De Zerbi a choisi une formation en 3-4-2-1 : G. Rulli, F. Medina, N. Aguerd, L. Balerdi, Igor Paixão, Q. Timber, P. Højbjerg, T. Weah, H. Traoré, E. Nwaneri, A. Gouiri.

Lens : de son côté, l'équipe dirigée par P. Sage évolue dans un système de jeu en 3-4-2-1 : R. Risser, Saud Abdulhamid, M. Sarr, P. Ganiou, M. Udol, M. Sangaré, A. Thomasson, R. Aguilar, W. Saïd, F. Thauvin, O. Édouard.

Qui arbitre le match Marseille Lens ?

Benoît Bastien est au sifflet pour cette rencontre.

Où se joue le match Marseille Lens ?

Marseille accueille le match au Orange Vélodrome.

Quelle est la date et l'heure du match Marseille Lens ?

Match à suivre en direct sur Foot Mercato le 24 janvier 2026, coup d'envoi 21:05.

Qui a marqué des buts pour Marseille ?

Plusieurs buts ont été inscrits pour Marseille : A. Gouiri 3', E. Nwaneri 13'.

