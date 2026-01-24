Prono
Stats joueursPlus de statistiques
Analyse avant-matchVoir tout
Blessures & suspensions
Top commentaires
Match Marseille - Lens en direct commenté
19e journée de Ligue 1 McDonald's - samedi 24 janvier 2026
Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre Marseille et Lens (Ligue 1 McDonald's, 19e journée)
Suivez en live sur Foot Mercato, le match de 19e journée de Ligue 1 McDonald's entre Marseille et Lens. Ce match aura lieu le samedi 24 janvier 2026 à 21:05. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.
Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : Marseille et Lens.
On en parle
Arbitres
Match en direct
FAQ
- Sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match entre Marseille et Lens en France ?
Le match est à suivre en direct le 24 janvier 2026 à 21:05 sur Ligue 1+.
- Quelles sont les compositions officielles du match entre Marseille et Lens ?
Olympique de Marseille : le coach R. De Zerbi a choisi une formation en 3-4-2-1 : G. Rulli, F. Medina, N. Aguerd, L. Balerdi, Igor Paixão, Q. Timber, P. Højbjerg, T. Weah, H. Traoré, E. Nwaneri, A. Gouiri.
Lens : de son côté, l'équipe dirigée par P. Sage évolue dans un système de jeu en 3-4-2-1 : R. Risser, Saud Abdulhamid, M. Sarr, P. Ganiou, M. Udol, M. Sangaré, A. Thomasson, R. Aguilar, W. Saïd, F. Thauvin, O. Édouard.
- Qui arbitre le match Marseille Lens ?
Benoît Bastien est au sifflet pour cette rencontre.
- Où se joue le match Marseille Lens ?
Marseille accueille le match au Orange Vélodrome.
- Quelle est la date et l'heure du match Marseille Lens ?
Match à suivre en direct sur Foot Mercato le 24 janvier 2026, coup d'envoi 21:05.
- Qui a marqué des buts pour Marseille ?
Plusieurs buts ont été inscrits pour Marseille : A. Gouiri 3', E. Nwaneri 13'.