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Match Nantes - Marseille en direct commenté
32e journée de Ligue 1 McDonald's - samedi 2 mai 2026
Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre Nantes et Marseille (Ligue 1 McDonald's, 32e journée)
Suivez en live sur Foot Mercato, le match de 32e journée de Ligue 1 McDonald's entre Nantes et Marseille. Ce match aura lieu le samedi 2 mai 2026 à 15:00. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.
Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : Nantes et Marseille.
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Match en direct
FAQ
- Sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match entre Nantes et Marseille en France ?
Le match est à suivre en direct le 02 mai 2026 à 15:00 sur Ligue 1+.
- Quelles sont les compositions officielles du match entre Nantes et Marseille ?
Nantes : le coach P. Collot a choisi une formation en 4-2-3-1 : P. Carlgren, D. Machado, N. Cozza, C. Awaziem, F. Guilbert, I. Sissoko, J. Lepenant, R. Cabella, M. Abline, M. Kaba, I. Ganago.
Olympique de Marseille : de son côté, l'équipe dirigée par H. Beye évolue dans un système de jeu en 3-4-2-1 : J. de Lange, Emerson, L. Balerdi, T. Nnadi, F. Medina, A. Vermeeren, P. Højbjerg, H. Traoré, Q. Timber, M. Greenwood, P. Aubameyang.
- Qui arbitre le match Nantes Marseille ?
Jérémie Pignard est au sifflet pour cette rencontre.
- Où se joue le match Nantes Marseille ?
Nantes accueille le match au Stade de la Beaujoire - Louis Fonteneau.
- Quelle est la date et l'heure du match Nantes Marseille ?
Match à suivre en direct sur Foot Mercato le 02 mai 2026, coup d'envoi 15:00.
- Qui a marqué des buts pour Nantes ?
Plusieurs buts ont été inscrits pour Nantes : I. Ganago 50', R. Cabella 54', M. Abline 58'.