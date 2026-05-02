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3 - 0
90'
Ligue 1 McDonald's 2025/2026 32e journée
Nantes
3 - 0
MT : 0-0
90'
Marseille
Diffusé sur Ligue 1+
Temps forts
58'
3 - 0
M. Abline
54'
2 - 0
R. Cabella (PD I. Ganago)
50'
1 - 0
I. Ganago (PD M. Abline)
mi-temps
0 - 0
Pas d'événements majeurs
Voir le live commenté
Côtes du match 1 4.40 N 4.30 2 1.76 betclic Bonus 100€
Classement live 6 Marseille 53 17 Nantes 23
Possession 58% Marseille Nantes
Tirs 16 11 8 5 8 16
Grosses occasions créées 63% Nantes 5 Marseille 3
Compositions Nantes 4-2-3-1 Marseille 3-4-2-1
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Prono

Qui va gagner ?
FCN
NUL
OM
1 4.4 N 4.3 2 1.76
387 participants Terminé
Génération de l'image en cours

Stats joueurs

Plus de statistiques
Grosses occasions créées
#1 Logo Nantes Matthis Abline 2 #2 Logo Marseille Mason Greenwood 1 #3 Logo Nantes Mohamed Kaba 1
Tirs (%)
#1 Logo Marseille Ange Lago 2/2 100% #2 Logo Nantes Rémy Cabella 2/3 67% #3 Logo Marseille Hamed Junior Traorè 1/2 50%
Dribbles réussis
#1 Logo Marseille Leonardo Balerdi 3 #2 Logo Nantes Matthis Abline 3
Fautes subies
#1 Logo Marseille Pierre-Emile Højbjerg 3 #2 Logo Nantes Frédéric Guilbert 2 #3 Logo Marseille Mason Greenwood 2
Ballons touchés
#1 Logo Marseille Facundo Medina 100
Tirs (%)
#1 Logo Nantes Nicolas Cozza 0/2 0%
Dépossédé du ballon
#1 Logo Marseille Hamed Junior Traorè 3 #2 Logo Nantes Rémy Cabella 3 #3 Logo Nantes Ignatius Ganago 3
Duels gagnés (%)
#1 Logo Nantes Frédéric Guilbert 9/10 90% #2 Logo Nantes Louis Leroux 5/6 83% #3 Logo Marseille Emerson 5/6 83%
Interceptions
#1 Logo Nantes Ibrahima Sissoko 5 #2 Logo Nantes Frédéric Guilbert 4 #3 Logo Marseille Leonardo Balerdi 2
Duels aériens gagnés (%)
#1 Logo Marseille Hamed Junior Traorè 2/2 100% #2 Logo Nantes Johann Lepenant 2/3 67% #3 Logo Nantes Ignatius Ganago 2/3 67%
Duels gagnés (%)
#1 Logo Nantes Matthis Abline 0/6 0% #2 Logo Nantes Mohamed Kaba 0/5 0% #3 Logo Marseille Facundo Medina 0/5 0%
Dribbles subis
#1 Logo Nantes Johann Lepenant 3
Duels aériens gagnés (%)
#1 Logo Nantes Mathieu Acapandié 0/2 0% #2 Logo Marseille Tochukwu Nnadi 0/2 0% #3 Logo Marseille Facundo Medina 0/2 0%
Passes (%)
#1 Logo Marseille Facundo Medina 78/83 94% #2 Logo Marseille Tochukwu Nnadi 31/34 91% #3 Logo Nantes Rémy Cabella 29/33 88%
Passes (%)
#1 Logo Nantes Patrik Carlgren 16/30 53%

Analyse avant-match

Voir tout
Probabilité de victoire
17% 41% 42%
Série en cours
D
D
N
N
N
N
D
V
D
D
Rencontres précédentes
31% 13 Victoires 24% 10 Nuls 45% 19 Victoires

Blessures & suspensions

Sékou Doucouré Sékou Doucouré Blessure à l'épaule Francis Coquelin Francis Coquelin Blessure à la cuisse Deiver Machado Deiver Machado Ischio-jambiers Kelvin Amian Kelvin Amian Lésion du bassin Tylel Tati Tylel Tati Blessure à la cuisse Fabien Centonze Fabien Centonze Blessure au genou Junior Mwanga Junior Mwanga Inconnu Dehmaine Tabibou Dehmaine Tabibou Accumulation de cartons jaunes
Quinten Timber Quinten Timber Inconnu Amine Gouiri Amine Gouiri Blessure musculaire Leonardo Balerdi Leonardo Balerdi Blessure à la cuisse Geoffrey Kondogbia Geoffrey Kondogbia Blessure à la cuisse Geoffrey Kondogbia Geoffrey Kondogbia Inconnu Hamed Junior Traorè Hamed Junior Traorè Maladie Timothy Weah Timothy Weah Inconnu Conrad Egan-Riley Conrad Egan-Riley Blessure à la cuisse Bilal Nadir Bilal Nadir Ischio-jambiers Igor Paixão Igor Paixão Blessure au mollet Nayef Aguerd Nayef Aguerd Blessure à l'aine Nayef Aguerd Nayef Aguerd Blessure à la hanche Nayef Aguerd Nayef Aguerd Coup Benjamin Pavard Benjamin Pavard Accumulation de cartons jaunes Timothy Weah Timothy Weah Accumulation de cartons jaunes

Top commentaires

Vrv 16:19 Il manque plus que la victoire de Monaco pour passer devant eux et Strasbourg si gagnent aussi et le match en retard ils passent 8emes 🤣🤣 au moins ils pourront dire une fois qu'ils on atteint les 8emes 🤡🤡🐐🐐 8 Répondre
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Match Nantes - Marseille en direct commenté

32e journée de Ligue 1 McDonald's - samedi 2 mai 2026

Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre Nantes et Marseille (Ligue 1 McDonald's, 32e journée)

Suivez en live sur Foot Mercato, le match de 32e journée de Ligue 1 McDonald's entre Nantes et Marseille. Ce match aura lieu le samedi 2 mai 2026 à 15:00. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.

Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : Nantes et Marseille.

On en parle

Arbitres

Jérémie Pignard arbitre principal
0.4
3.9
Moyenne de cartons par match sur 16 matchs arbitrés
Mehdi Rahmouni arbitre assistant
Brice Parinet Le Tellier arbitre assistant
Mickaël Leleu quatrième arbitre
Yann Flament arbitre VAR
Hamid Guenaoui arbitre VAR auxiliaire

Lieu du match

Stade de la Beaujoire - Louis Fonteneau Nantes
Stade de la Beaujoire - Louis Fonteneau
  • Année de construction : 1984
  • Surface : pelouse naturelle
  • Capacité : 38285
  • Affluence moyenne : 20285
  • Affluence maximum : 36609
  • % de remplissage : 55

Match en direct

Date 02 mai 2026 15:00
Compétition Ligue 1 McDonald's
Saison 2025/2026
Phase Saison régulière - journée 32
Diffusion Ligue 1+
Code FCN-OM
Zone France
Équipe à domicile Nantes
Équipe à l'extérieur Olympique de Marseille
Résultats En direct
Buteurs En direct
Événements En direct
Compositions En direct
Statistiques En direct
Par La rédaction Pub. le MAJ le

FAQ

Sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match entre Nantes et Marseille en France ?

Le match est à suivre en direct le 02 mai 2026 à 15:00 sur Ligue 1+.

Quelles sont les compositions officielles du match entre Nantes et Marseille ?

Nantes : le coach P. Collot a choisi une formation en 4-2-3-1 : P. Carlgren, D. Machado, N. Cozza, C. Awaziem, F. Guilbert, I. Sissoko, J. Lepenant, R. Cabella, M. Abline, M. Kaba, I. Ganago.

Olympique de Marseille : de son côté, l'équipe dirigée par H. Beye évolue dans un système de jeu en 3-4-2-1 : J. de Lange, Emerson, L. Balerdi, T. Nnadi, F. Medina, A. Vermeeren, P. Højbjerg, H. Traoré, Q. Timber, M. Greenwood, P. Aubameyang.

Qui arbitre le match Nantes Marseille ?

Jérémie Pignard est au sifflet pour cette rencontre.

Où se joue le match Nantes Marseille ?

Nantes accueille le match au Stade de la Beaujoire - Louis Fonteneau.

Quelle est la date et l'heure du match Nantes Marseille ?

Match à suivre en direct sur Foot Mercato le 02 mai 2026, coup d'envoi 15:00.

Qui a marqué des buts pour Nantes ?

Plusieurs buts ont été inscrits pour Nantes : I. Ganago 50', R. Cabella 54', M. Abline 58'.

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Vrv 16:19 Il manque plus que la victoire de Monaco pour passer devant eux et Strasbourg si gagnent aussi et le match en retard ils passent 8emes 🤣🤣 au moins ils pourront dire une fois qu'ils on atteint les 8emes 🤡🤡🐐🐐 8 Répondre
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