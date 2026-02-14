Notes des joueurs
Match Marseille - Strasbourg en direct commenté
22e journée de Ligue 1 McDonald's - samedi 14 février 2026
Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre Marseille et Strasbourg (Ligue 1 McDonald's, 22e journée)
Suivez en live sur Foot Mercato, le match de 22e journée de Ligue 1 McDonald's entre Marseille et Strasbourg. Ce match aura lieu le samedi 14 février 2026 à 17:00. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.
Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : Marseille et Strasbourg.
FAQ
- Quel est le résultat du match entre Marseille et Strasbourg ?
La rencontre s'est soldée par un match nul sur le score de 2-2.
- Sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match entre Marseille et Strasbourg en France ?
Le match est à suivre en direct le 14 février 2026 à 17:00 sur beIN SPORTS 1.
- Où voir le match Marseille Strasbourg en streaming ?
Match en streaming légal en direct sur le site ou l'application officielle de beIN SPORTS.
- Quelles sont les compositions officielles du match entre Marseille et Strasbourg ?
Olympique de Marseille : le coach J. Abardonado a choisi une formation en 4-2-3-1 : G. Rulli, Emerson, N. Aguerd, B. Pavard, T. Weah, B. Nadir, P. Højbjerg, A. Gouiri, Q. Timber, M. Greenwood, P. Aubameyang.
Strasbourg : de son côté, l'équipe dirigée par G. O'Neil évolue dans un système de jeu en 4-2-3-1 : M. Penders, B. Chilwell, A. Omobamidele, L. Høgsberg, G. Doué, V. Barco, S. El Mourabet, M. Godo, J. Enciso, D. Moreira, J. Panichelli.
- Qui arbitre le match Marseille Strasbourg ?
François Letexier est au sifflet pour cette rencontre.
- Où se joue le match Marseille Strasbourg ?
Marseille accueille le match au Orange Vélodrome.
- Quelle est la date et l'heure du match Marseille Strasbourg ?
Match à suivre en direct sur Foot Mercato le 14 février 2026, coup d'envoi 17:00.
- Qui a marqué des buts pour Marseille ?
Plusieurs buts ont été inscrits pour Marseille : M. Greenwood 15', A. Gouiri 47'.
- Qui a marqué des buts pour Strasbourg ?
Plusieurs buts ont été inscrits pour Strasbourg : S. Nanasi 74', J. Panichelli 90+7' (sp.).