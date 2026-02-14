Menu Rechercher
2 - 2
terminé
Ligue 1 McDonald's 2025/2026 22e journée
Marseille
2 - 2
MT : 1-0
terminé
Strasbourg
Temps forts
90+7'
2 - 2
(SP) J. Panichelli
74'
2 - 1
(PD M. Godo) S. Nanasi
47'
2 - 0
A. Gouiri
mi-temps
1 - 0
15'
1 - 0
M. Greenwood (PD A. Gouiri)

Notes des joueurs

#1 Logo Strasbourg G. Yassine 8.8 #2 Logo Strasbourg G. Doué 8.6 #3 Logo Strasbourg A. Ouattara 8.5
#1 Logo Marseille A. Gouiri 7.5 #2 Logo Strasbourg M. Penders 7.1 #3 Logo Marseille M. Greenwood 7.0
Statistiques

Côtes du match 1 1.86 N 3.90 2 3.90 betclic Bonus 100€
Classement live 4 Marseille 40 7 Strasbourg 31
Possession 56% Strasbourg Marseille
Tirs 10 4 7 6 5 12
Grosses occasions créées 60% Strasbourg 3 Marseille 2
Compositions Marseille 4-2-3-1 Strasbourg 4-2-3-1

OM
NUL
RCSA
Stats joueurs

Grosses occasions créées
#1 Logo Marseille Amine Gouiri 1 #2 Logo Strasbourg Diego Moreira 1 #3 Logo Strasbourg Abdoul Ouattara 1
Tirs (%)
#1 Logo Marseille Pierre-Emerick Aubameyang 2/2 100% #2 Logo Strasbourg Joaquín Panichelli 2/3 67% #3 Logo Marseille Mason Greenwood 2/4 50%
Dribbles réussis
#1 Logo Marseille Mason Greenwood 4 #2 Logo Marseille Quinten Timber 4 #3 Logo Strasbourg Diego Moreira 3
Fautes subies
#1 Logo Strasbourg Martial Godo 2 #2 Logo Marseille Emerson 2 #3 Logo Marseille Quinten Timber 2
Ballons touchés
#1 Logo Strasbourg Valentín Barco 107
Tirs (%)
#1 Logo Strasbourg Martial Godo 0/2 0%
Dépossédé du ballon
#1 Logo Strasbourg Diego Moreira 4 #2 Logo Strasbourg Martial Godo 3 #3 Logo Marseille Amine Gouiri 3
Duels gagnés (%)
#1 Logo Strasbourg Samir El Mourabet 5/6 83% #2 Logo Marseille Timothy Weah 4/5 80% #3 Logo Marseille Emerson 9/13 69%
Interceptions
#1 Logo Marseille Nayef Aguerd 4 #2 Logo Strasbourg Diego Moreira 3 #3 Logo Strasbourg Andrew Omobamidele 2
Duels aériens gagnés (%)
#1 Logo Strasbourg Andrew Omobamidele 2/2 100% #2 Logo Marseille Timothy Weah 2/2 100% #3 Logo Marseille Nayef Aguerd 3/4 75%
Duels gagnés (%)
#1 Logo Strasbourg Martial Godo 0/7 0% #2 Logo Strasbourg Julio Enciso 0/6 0% #3 Logo Marseille Amine Gouiri 4/13 31%
Dribbles subis
#1 Logo Strasbourg Diego Moreira 3 #2 Logo Marseille Quinten Timber 3
Duels aériens gagnés (%)
#1 Logo Strasbourg Joaquín Panichelli 0/5 0% #2 Logo Strasbourg Lucas Høgsberg 0/2 0%
Passes (%)
#1 Logo Strasbourg Ben Chilwell 50/51 98% #2 Logo Strasbourg Andrew Omobamidele 61/63 97% #3 Logo Strasbourg Lucas Høgsberg 49/51 96%
Passes réussies dans le dernier tiers
#1 Logo Strasbourg Valentín Barco 23

Classement buteurs

#1 Logo Marseille Mason Greenwood 14 #2 Logo Strasbourg Joaquín Panichelli 12 #13 Logo Marseille Pierre-Emerick Aubameyang 6 #13 Logo Strasbourg Martial Godo 6 #20 Logo Marseille Amine Gouiri 5 #27 Logo Marseille Igor Paixão 4 #27 Logo Marseille Robinio Vaz 4 #27 Logo Strasbourg Emanuel Emegha 4

Analyse avant-match

Probabilité de victoire
40% 40% 19%
Série en cours
D
V
N
D
V
D
V
D
V
V
Rencontres précédentes
43% 13 Victoires 43% 13 Nuls 13% 4 Victoires

Blessures & suspensions

Quinten Timber Quinten Timber Inconnu Leonardo Balerdi Leonardo Balerdi Blessure à la cuisse Geoffrey Kondogbia Geoffrey Kondogbia Inconnu Timothy Weah Timothy Weah Inconnu Nayef Aguerd Nayef Aguerd Blessure à la hanche Nayef Aguerd Nayef Aguerd Coup Nayef Aguerd Nayef Aguerd Blessure à l'aine
Maxi Oyedele Maxi Oyedele Inconnu Ben Chilwell Ben Chilwell Maladie Emanuel Emegha Emanuel Emegha Blessure au mollet Emanuel Emegha Emanuel Emegha Blessure musculaire Ismaël Doukouré Ismaël Doukouré Carton rouge

Match Marseille - Strasbourg en direct commenté

22e journée de Ligue 1 McDonald's - samedi 14 février 2026

Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre Marseille et Strasbourg (Ligue 1 McDonald's, 22e journée)

Suivez en live sur Foot Mercato, le match de 22e journée de Ligue 1 McDonald's entre Marseille et Strasbourg. Ce match aura lieu le samedi 14 février 2026 à 17:00. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.

Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : Marseille et Strasbourg.

Arbitres

François Letexier arbitre principal
0.4
4.3
Moyenne de cartons par match sur 12 matchs arbitrés
Cyril Mugnier arbitre assistant
Mehdi Rahmouni arbitre assistant
Guillaume Paradis quatrième arbitre
Aurélien Petit arbitre VAR
Yohann Rouinsard arbitre VAR auxiliaire

Lieu du match

Orange Vélodrome Marseille
Orange Vélodrome
  • Année de construction : 1937
  • Surface : pelouse naturelle
  • Capacité : 67394
  • Affluence moyenne : 40583
  • Affluence maximum : 66312
  • % de remplissage : 60

Match en direct

Date 14 février 2026 17:00
Compétition Ligue 1 McDonald's
Saison 2025/2026
Phase Saison régulière - journée 22
Diffusion beIN SPORTS 1
Code OM-RCSA
Zone France
Équipe à domicile Olympique de Marseille
Équipe à l'extérieur Strasbourg
Résultats En direct
Buteurs En direct
Événements En direct
Compositions En direct
Statistiques En direct
Par La rédaction Pub. le MAJ le

FAQ

Quel est le résultat du match entre Marseille et Strasbourg ?

La rencontre s'est soldée par un match nul sur le score de 2-2.

Sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match entre Marseille et Strasbourg en France ?

Le match est à suivre en direct le 14 février 2026 à 17:00 sur beIN SPORTS 1.

Où voir le match Marseille Strasbourg en streaming ?

Match en streaming légal en direct sur le site ou l'application officielle de beIN SPORTS.

Quelles sont les compositions officielles du match entre Marseille et Strasbourg ?

Olympique de Marseille : le coach J. Abardonado a choisi une formation en 4-2-3-1 : G. Rulli, Emerson, N. Aguerd, B. Pavard, T. Weah, B. Nadir, P. Højbjerg, A. Gouiri, Q. Timber, M. Greenwood, P. Aubameyang.

Strasbourg : de son côté, l'équipe dirigée par G. O'Neil évolue dans un système de jeu en 4-2-3-1 : M. Penders, B. Chilwell, A. Omobamidele, L. Høgsberg, G. Doué, V. Barco, S. El Mourabet, M. Godo, J. Enciso, D. Moreira, J. Panichelli.

Qui arbitre le match Marseille Strasbourg ?

François Letexier est au sifflet pour cette rencontre.

Où se joue le match Marseille Strasbourg ?

Marseille accueille le match au Orange Vélodrome.

Quelle est la date et l'heure du match Marseille Strasbourg ?

Match à suivre en direct sur Foot Mercato le 14 février 2026, coup d'envoi 17:00.

Qui a marqué des buts pour Marseille ?

Plusieurs buts ont été inscrits pour Marseille : M. Greenwood 15', A. Gouiri 47'.

Qui a marqué des buts pour Strasbourg ?

Plusieurs buts ont été inscrits pour Strasbourg : S. Nanasi 74', J. Panichelli 90+7' (sp.).

