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0 - 0
17'
Ligue 1 McDonald's 2025/2026 31e journée
Marseille
0 - 0
17'
Nice
Diffusé sur Ligue 1+
Temps forts
Pas d'événements majeurs
Voir le live commenté
Côtes du match 1 1.58 N 3.75 2 5.50 betclic Bonus 100€
Classement live 6 Marseille 53 15 Nice 30
Possession 77% Marseille Nice
Tirs 4 3 0 1 0 0
Grosses occasions créées 100% Marseille 1 Nice 0
Compositions Marseille 3-5-1-1 Nice 5-4-1
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Prono

Qui va gagner ?
OM
NUL
OGCN
1 1.58 N 3.75 2 5.5
407 participants Terminé
Génération de l'image en cours

Stats joueurs

Plus de statistiques
Grosses occasions créées
#1 Logo Marseille Timothy Weah 1

Analyse avant-match

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Probabilité de victoire
51% 35% 15%
Série en cours
D
V
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V
N
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Rencontres précédentes
55% 26 Victoires 15% 7 Nuls 30% 14 Victoires

Blessures & suspensions

Quinten Timber Quinten Timber Inconnu Amine Gouiri Amine Gouiri Blessure musculaire Leonardo Balerdi Leonardo Balerdi Blessure à la cuisse Geoffrey Kondogbia Geoffrey Kondogbia Blessure à la cuisse Geoffrey Kondogbia Geoffrey Kondogbia Inconnu Timothy Weah Timothy Weah Inconnu Conrad Egan-Riley Conrad Egan-Riley Blessure à la cuisse Bilal Nadir Bilal Nadir Ischio-jambiers Igor Paixão Igor Paixão Blessure au mollet Nayef Aguerd Nayef Aguerd Blessure à l'aine Nayef Aguerd Nayef Aguerd Blessure à la hanche Nayef Aguerd Nayef Aguerd Coup
Moïse Bombito Moïse Bombito Fracture de la jambe Morgan Sanson Morgan Sanson Blessure à la cuisse Mohamed Abdelmonem Mohamed Abdelmonem Inconnu Jonathan Clauss Jonathan Clauss Blessure à la cuisse Everton Pereira da Silva Everton Pereira da Silva Blessure à la cheville Salis Abdul Samed Salis Abdul Samed Blessure à l'aine Juma Bah Juma Bah Blessure au mollet Dante Dante Blessure au genou Melvin Bard Melvin Bard Maladie Sofiane Diop Sofiane Diop Maladie Charles Vanhoutte Charles Vanhoutte Blessure à l'aine

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Match Marseille - Nice en direct commenté

31e journée de Ligue 1 McDonald's - dimanche 26 avril 2026

Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre Marseille et Nice (Ligue 1 McDonald's, 31e journée)

Suivez en live sur Foot Mercato, le match de 31e journée de Ligue 1 McDonald's entre Marseille et Nice. Ce match aura lieu le dimanche 26 avril 2026 à 20:45. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.

Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : Marseille et Nice.

On en parle

Arbitres

Willy Delajod arbitre principal
0.3
2.6
Moyenne de cartons par match sur 16 matchs arbitrés
Valentin Evrard arbitre assistant
Erwan Finjean arbitre assistant
Hakim Ben El Hadj quatrième arbitre
Abdelatif Kherradji arbitre VAR
Nicolas Rainville arbitre VAR auxiliaire

Lieu du match

Orange Vélodrome Marseille
Orange Vélodrome
  • Année de construction : 1937
  • Surface : pelouse naturelle
  • Capacité : 67394
  • Affluence moyenne : 40557
  • Affluence maximum : 66312
  • % de remplissage : 60

Match en direct

Date 26 avril 2026 20:45
Compétition Ligue 1 McDonald's
Saison 2025/2026
Phase Saison régulière - journée 31
Diffusion Ligue 1+
Code OM-OGCN
Zone France
Équipe à domicile Olympique de Marseille
Équipe à l'extérieur OGC Nice
Résultats En direct
Buteurs En direct
Événements En direct
Compositions En direct
Statistiques En direct
Par La rédaction Pub. le MAJ le

FAQ

Sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match entre Marseille et Nice en France ?

Le match est à suivre en direct le 26 avril 2026 à 20:45 sur Ligue 1+.

Quelles sont les compositions officielles du match entre Marseille et Nice ?

Olympique de Marseille : le coach H. Beye a choisi une formation en 3-5-1-1 : G. Rulli, F. Medina, L. Balerdi, B. Pavard, Emerson, A. Vermeeren, P. Højbjerg, T. Nnadi, T. Weah, Q. Timber, P. Aubameyang.

OGC Nice : de son côté, l'équipe dirigée par C. Puel évolue dans un système de jeu en 5-4-1 : Y. Diouf, K. Peprah Oppong, J. Bah, A. Mendy, M. Bard, J. Clauss, M. Sanson, S. Abdul Samed, H. Boudaoui, M. Cho, E. Wahi.

Qui arbitre le match Marseille Nice ?

Willy Delajod est au sifflet pour cette rencontre.

Où se joue le match Marseille Nice ?

Marseille accueille le match au Orange Vélodrome.

Quelle est la date et l'heure du match Marseille Nice ?

Match à suivre en direct sur Foot Mercato le 26 avril 2026, coup d'envoi 20:45.

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