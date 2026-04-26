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Match Marseille - Nice en direct commenté
31e journée de Ligue 1 McDonald's - dimanche 26 avril 2026
Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre Marseille et Nice (Ligue 1 McDonald's, 31e journée)
Suivez en live sur Foot Mercato, le match de 31e journée de Ligue 1 McDonald's entre Marseille et Nice. Ce match aura lieu le dimanche 26 avril 2026 à 20:45. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.
Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : Marseille et Nice.
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Match en direct
FAQ
- Sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match entre Marseille et Nice en France ?
Le match est à suivre en direct le 26 avril 2026 à 20:45 sur Ligue 1+.
- Quelles sont les compositions officielles du match entre Marseille et Nice ?
Olympique de Marseille : le coach H. Beye a choisi une formation en 3-5-1-1 : G. Rulli, F. Medina, L. Balerdi, B. Pavard, Emerson, A. Vermeeren, P. Højbjerg, T. Nnadi, T. Weah, Q. Timber, P. Aubameyang.
OGC Nice : de son côté, l'équipe dirigée par C. Puel évolue dans un système de jeu en 5-4-1 : Y. Diouf, K. Peprah Oppong, J. Bah, A. Mendy, M. Bard, J. Clauss, M. Sanson, S. Abdul Samed, H. Boudaoui, M. Cho, E. Wahi.
- Qui arbitre le match Marseille Nice ?
Willy Delajod est au sifflet pour cette rencontre.
- Où se joue le match Marseille Nice ?
Marseille accueille le match au Orange Vélodrome.
- Quelle est la date et l'heure du match Marseille Nice ?
Match à suivre en direct sur Foot Mercato le 26 avril 2026, coup d'envoi 20:45.