Jephte Malanda est tout proche de l’OM

Le centre de formation du LOSC s’apprête à perdre un deuxième espoir de la génération 2008. Après Kingsley Olufade vers Strasbourg, c’est l’ailier Jephthe Malanda (18 ans) qui s’apprête à quitter le Domaine de Luchin, faute de proposition professionnelle de la part du club nordiste. Auteur d’une saison solide avec les U19 de Stéphane Noro (6 buts) et des apparitions remarquées en réserve (3 buts, 3 passes décisives), le jeune attaquant devrait s’engager avec l’Olympique de Marseille pour y signer son tout premier contrat professionnel.

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Selon nos informations, les discussions pour finaliser le deal sont en très bonne voie. Cependant, la signature reste pour le moment suspendue à la confirmation officielle de l’UEFA concernant la participation de l’OM à la prochaine Ligue Europa. Bruno Genesio devrait donc emmener dans ses bagages un jeune talent qu’il a bien connu au LOSC. Le technicien français, dont l’arrivée officielle sur le banc marseillais interviendra dès que ces problèmes administratifs avec les instances européennes seront réglés, validera ainsi sa première recrue d’avenir.