Toulouse s’offre Thomas Jørgensen

Toulouse poursuit son mercato. Au lendemain de l’arrivée en prêt du défenseur David Odogu, le TFC a officialisé ce mercredi 19 août le recrutement de Thomas Jørgensen en provenance de Viborg. «Le Toulouse Football Club est heureux d’annoncer l’arrivée de Thomas Jørgensen, en provenance du Viborg FF. À seulement 20 ans, le milieu de terrain danois rejoint les Violets et vient renforcer l’entrejeu toulousain.» Âgé de seulement 20 ans, le milieu de terrain danois vient renforcer l’entrejeu des Violets après une saison 2025-2026 particulièrement réussie. Titulaire à 36 reprises avec le club danois, il a inscrit 5 buts et délivré 9 passes décisives. Déjà titulaire lors des quatre premières journées de la nouvelle saison, avec un but à son actif, le gaucher d’1,84 mètre est présenté par Toulouse comme un milieu polyvalent, capable d’évoluer dans un rôle de box-to-box et d’apporter aussi bien techniquement que par ses projections vers l’avant.

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Velkommen Thomas ! pic.twitter.com/fu2j95u6xG — Toulouse FC (@ToulouseFC) August 19, 2026

Formé au FC Copenhague avant de poursuivre sa progression à Viborg, Jørgensen est également considéré comme l’un des grands espoirs du football danois. International dans toutes les catégories de jeunes, il totalise 33 sélections entre les U18 et les U21 pour 6 buts et a récemment participé à un rassemblement de la sélection A. « Je suis très heureux de rejoindre le TéFéCé, j’ai déjà hâte de faire mes débuts au Stadium et de rencontrer les supporters toulousains », a réagi le joueur. Le club assure avoir dû faire face à « une forte concurrence » pour obtenir sa signature et estime que son profil correspond parfaitement au style de jeu de l’équipe.