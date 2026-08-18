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Officiel Ligue 1

David Odogu débarque au TFC

Par Max Franco Sanchez
1 min.
David Odogu @Maxppp

C’est un joli coup que viennent de signer les Violets. Effectivement, les Toulousains viennent d’annoncer la signature de David Odogu, jeune défenseur central allemand qui débarque de l’AC Milan. « En provenance de l’AC Milan, le champion d’Europe et du Monde U17 rejoint le Toulouse FC sous la forme d’un prêt », indique ainsi le TFC sur ses réseaux sociaux.

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Considéré comme un des plus gros espoirs du foot germanique, le joueur de 20 ans était arrivé à Milan l’été dernier, pour 7 millions d’euros, en provenance de Wolfsburg. Mais en Italie, il n’a eu que très peu de temps de jeu, avec 3 matchs disputés au total, et il tentera donc de se relancer et de progresser dans le sud de la France. Une opération a priori gérée par RedBird, qui détient les deux clubs.

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