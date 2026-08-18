David Odogu débarque au TFC

C’est un joli coup que viennent de signer les Violets. Effectivement, les Toulousains viennent d’annoncer la signature de David Odogu, jeune défenseur central allemand qui débarque de l’AC Milan. « En provenance de l’AC Milan, le champion d’Europe et du Monde U17 rejoint le Toulouse FC sous la forme d’un prêt », indique ainsi le TFC sur ses réseaux sociaux.

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David Odogu ist ein Toulouser 😈



Willkommen à Toulouse 👋 pic.twitter.com/CygptnA5ho — Toulouse FC (@ToulouseFC) August 18, 2026

Considéré comme un des plus gros espoirs du foot germanique, le joueur de 20 ans était arrivé à Milan l’été dernier, pour 7 millions d’euros, en provenance de Wolfsburg. Mais en Italie, il n’a eu que très peu de temps de jeu, avec 3 matchs disputés au total, et il tentera donc de se relancer et de progresser dans le sud de la France. Une opération a priori gérée par RedBird, qui détient les deux clubs.