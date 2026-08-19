Menu Rechercher
Commenter 2
Ligue 1

Monaco : le message d’adieu de Paul Pogba

Par Sasha Nahon
1 min.

Après l’annonce de son départ, Paul Pogba a adressé un message d’adieu à l’AS Monaco après une aventure qui n’aura jamais véritablement décollé. « Je tiens à remercier le Président et la direction, mes coéquipiers, l’ensemble des staffs ainsi que tous les supporters qui ont cru en moi. Représenter ce Club et la Principauté a été une expérience incroyable. L’AS Monaco est un club exceptionnel et, même si je n’ai pas disputé autant de matchs que je l’espérais, je resterai toujours reconnaissant d’avoir eu l’opportunité de porter ses couleurs. Daghe Munegu ! », a déclaré le milieu de terrain français de 33 ans au moment de tourner la page monégasque.

La suite après cette publicité

Son passage sur le Rocher restera marqué par les blessures et un temps de jeu extrêmement limité. Arrivé à Monaco avec l’ambition de relancer sa carrière après une longue suspension pour dopage, Pogba n’a disputé que six rencontres la saison dernière, dont une seule comme titulaire. Le champion du monde 2018 a surtout cumulé 210 jours d’absence en raison de différentes blessures, qui l’ont empêché d’enchaîner et de retrouver durablement la compétition. Une saison particulièrement difficile pour celui qui espérait profiter de son arrivée en Principauté pour repartir de l’avant après plusieurs années compliquées.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (2)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Ligue 1
Monaco
Paul Pogba

En savoir plus sur

Ligue 1 Ligue 1 McDonald's
Monaco Logo Monaco
Paul Pogba Paul Pogba
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier