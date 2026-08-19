Monaco : le message d’adieu de Paul Pogba

Après l’annonce de son départ, Paul Pogba a adressé un message d’adieu à l’AS Monaco après une aventure qui n’aura jamais véritablement décollé. « Je tiens à remercier le Président et la direction, mes coéquipiers, l’ensemble des staffs ainsi que tous les supporters qui ont cru en moi. Représenter ce Club et la Principauté a été une expérience incroyable. L’AS Monaco est un club exceptionnel et, même si je n’ai pas disputé autant de matchs que je l’espérais, je resterai toujours reconnaissant d’avoir eu l’opportunité de porter ses couleurs. Daghe Munegu ! », a déclaré le milieu de terrain français de 33 ans au moment de tourner la page monégasque.

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Son passage sur le Rocher restera marqué par les blessures et un temps de jeu extrêmement limité. Arrivé à Monaco avec l’ambition de relancer sa carrière après une longue suspension pour dopage, Pogba n’a disputé que six rencontres la saison dernière, dont une seule comme titulaire. Le champion du monde 2018 a surtout cumulé 210 jours d’absence en raison de différentes blessures, qui l’ont empêché d’enchaîner et de retrouver durablement la compétition. Une saison particulièrement difficile pour celui qui espérait profiter de son arrivée en Principauté pour repartir de l’avant après plusieurs années compliquées.