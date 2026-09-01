Chelsea prête Robert Sanchez à Côme

Avec l’arrivée du Dibu Martinez à Chelsea, les cages de Stamford Bridge ont un nouveau titulaire. Désormais condamné à être remplaçant, Robert Sanchez avait décidé de quitter le club, en quête d’un poste de titulaire ailleurs.

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Robert Sanchez has completed a season-long loan move to Serie A side Como.



We look forward to supporting Rob throughout his time in Italy. Good luck, Rob! 👊 — Chelsea FC (@ChelseaFC) September 1, 2026

Et le portier espagnol de 28 ans, dont les prestations récentes ont été un peu critiquées, va débarquer en Serie A, puisqu’il est prêté pour une saison à Côme, avec qui il disputera la Ligue des Champions lors de la saison à venir.