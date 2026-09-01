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Officiel Serie A

Chelsea prête Robert Sanchez à Côme

Par Max Franco Sanchez
1 min.
Robert Sanchez @Maxppp

Avec l’arrivée du Dibu Martinez à Chelsea, les cages de Stamford Bridge ont un nouveau titulaire. Désormais condamné à être remplaçant, Robert Sanchez avait décidé de quitter le club, en quête d’un poste de titulaire ailleurs.

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Et le portier espagnol de 28 ans, dont les prestations récentes ont été un peu critiquées, va débarquer en Serie A, puisqu’il est prêté pour une saison à Côme, avec qui il disputera la Ligue des Champions lors de la saison à venir.

Pub. le - MAJ le
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