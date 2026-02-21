L2 : Troyes s’impose contre Pau dans un match fou, Reims et Amiens se neutralisent

Ce samedi après-midi, Troyes, leader, recevait Pau dans le cadre de la 24e journée de Ligue 2, avec l’objectif de creuser l’écart sur Reims et l’ASSE. La rencontre a rapidement basculé dans la folie : Fall a ouvert le score dès la 16e minute pour les visiteurs, avant que Versini ne double la mise quatre minutes plus tard (0-2, 21e). Avant la pause, les Troyens ont totalement relancé le match grâce à Bentayeb puis Detourbet, revenus à hauteur. Au retour des vestiaires, Pau a repris l’avantage par Kalulu (2-3, 61e), mais dans ce match complètement débridé, Adeline a arraché l’égalisation à la 77e. Mieux encore, l’inarrêtable Bentayeb a offert la victoire aux siens à la 90e (4-3) ! Troyes reste donc seul premier, tandis que Pau, qui pouvait remonter au classement en cas de victoire, pointe 10e.

Dans le même temps, Reims, dauphin de Troyes, avait l’occasion de recoller en tête, mais a manqué le coche. À domicile, les Rémois ont été accrochés par Amiens (0-0). Pourtant, les Picards, 16es avant le coup d’envoi, ont surtout subi sans réussir à faire la différence. Ce résultat frustrant empêche Reims de réduire l’écart avec le leader, tandis qu’Amiens reste scotché à la 16e place, toujours sous la menace directe de la zone rouge.