PSG - Clermont : les notes du match

Dans le prolongement du match nul entre Lens et Le Havre dans l’après-midi, le leader incontesté de notre championnat de France était aux prises avec Clermont à l’occasion de cette 28e journée de Ligue 1. En vue des échéances à venir, dont un choc au sommet face au Barça en Ligue des Champions, Luis Enrique procédait à un turnover face à la lanterne rouge à l’image des titularisations des jeunes Zague et Mayulu tandis que certains cadres, à l’instar de Mbappé, débutaient sur le banc. Dans une entame de partie marquée par une grosse mésentente entre le staff parisien et Mukiele, sorti rouge de colère à l’issue d’un gros choc avec le portier adverse (8e), le club de la capitale s’accaparait la possession du ballon sans véritablement prendre l’ascendant sur son opposant.

Outre cette tentative dans un angle fermé d’Hakimi (22e), la domination du PSG s’avérait stérile. Dans un faux rythme, le champion de France en titre se laissait endormir par une équipe auvergnate qui créait la sensation en ouvrant le score par Keita, bien aidé par une succession de maladresses défensives franciliennes (0-1, 32e). Pensant ouvrir son compteur en Ligue 1 avant la pause, le jeune Mayulu voyait finalement son but être refusé pour une faute de Zague sur Cham (45e), empêchant le PSG d’égaliser.

Gonçalo Ramos a tout tenté et ça a payé

Apathiques lors du premier acte, les Parisiens étaient attendus au tournant en seconde mi-temps. Désireux de revenir rapidement à hauteur de leurs adversaires, les hommes de Luis Enrique repartaient à l’assaut du but de Ndiaye. D’entrée, Soler adressait un centre dans la surface clermontoise. À la retombée de ce ballon, Gastien prenait un risque énorme en voulant remiser pour son gardien alors qu’Hakimi traînait dans les parages (49e). Très discret jusqu’à présent, Kolo Muani tentait de sonner la révolte en tenant une reprise acrobatique, trop facilement captée par Ndiaye (54e). Dans la foulée, Matsima soulageait sa défense en intervenant devant Ramos (56e).

Classement live Ligue 1 # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 1 PSG 63 28 41 18 9 1 65 24 18 Clermont 21 28 -27 4 9 15 20 47

Poussé dans ses retranchements, Clermont subissait dangereusement les débats. Sur un débordement côté gauche, Mayulu servait Hakimi au second poteau. Prenant le meilleur sur son adversaire direct, le Marocain touchait néanmoins la transversale de Ndiaye (59e). Dans l’impasse, Luis Enrique tentait le tout pour le tout en faisant entrer Kang-In Lee, Marquinhos (pour sa 435e sous le maillot parisien) ainsi que Mbappé. Plus entreprenants, les Parisiens mettaient plus de rythme dans cette fin de rencontre et parvenaient enfin à faire sauter le verrou clermontois. À l’issue d’un enchaînement avec Mbappé, Ramos croisait sa frappe pour vaincre Ndiaye (1-1, 85e) et sauver la mise au champion de France en titre. Au bord de la rupture, Clermont tenait bon jusqu’au bout pour accrocher un nul inespéré au Parc des Princes. Accroché à domicile, le PSG demeure certes en tête du classement mais devra montrer un visage bien plus conquérant, mercredi, pour espérer bousculer le Barça.

L’homme du match : Massamba N’Diaye (7,5) : titulaire à la place de Mory Diaw (malade) pour son quatrième match de Ligue 1, le jeune Sénégalais a impressionné ce soir. Il a commencé sa partie avec une sortie hasardeuse sur Nordi Mukiele, qui a dû sortir après le choc. Heureux de ne pas avoir été sanctionné par l’arbitre, le portier clermontois est bien intervenu sur une frappe croisée de Achraf Hakimi, la première action chaude parisienne (21e). Ses initiatives dans le domaine aérien ont permis à son équipe de souffler dans les moments les plus critiques. Il a été aidé par son poteau sur une tête de Danilo Pereira (57e), puis par sa barre sur une nouvelle frappe de Achraf Hakimi deux minutes après. Dans une deuxième mi-temps très dominée par le PSG, il a repoussé un puissant tir du droit de Randal Kolo Muani (62e). Il a ensuite réalisé une magnifique claquette sur une tête de Gonçalo Ramos (80e) avant de craquer face au Portugais en toute fin de match (85e).

- Tenas (5) : grâce à la relative domination de son équipe, l’Espagnol n’a pas eu grand-chose à faire. Mais les rares fois où il a dû intervenir, il a été au rendez-vous, malgré son but encaissé après avoir été lobé par la frappe déviée d’Habib Keita. C’était bien plus calme pour lui en seconde période.

- Mukiele (non-noté) : alors qu’il avait une chance de prendre des points auprès de Luis Enrique, son match s’est subitement arrêté après un contact avec Massamba N’Diaye. Prêt à reprendre le match, l’ancien Montpelliérain a finalement été contraint au changement, ce qui l’a grandement énervé. Remplacé par Achraf Hakimi (13e, 4,5) qui a été intéressant offensivement. Et même s’il a manqué de précision (22e) ou de réussite (59e). Par contre, ses 28 ballons perdus et ses deux centres réussis sur dix sont rédhibitoires à ce niveau-là.

- Skriniar (3) : de retour dans le onze parisien, il a l’excuse d’avoir manqué des mois de compétition pour expliquer son match cataclysmique. Fautif sur le premier but clermontois avec une relance totalement ratée, le Slovaque a évité les duels même si sa relance est bonne mais peu incisive finalement. Bon à l’Inter, force est de constater que le numéro 37 ne réalise pas une première saison très convaincante à Paris. Difficile de voir en lui un taulier de cette arrière-garde francilienne. Mais bon, il revient de blessure…Remplacé par Marquinhos à la 67e minute qui a égalé le record de longévité à Paris.

- Pereira (5) : forcément, à côté d’un Skriniar aux abois ce soir, le Portugais ne pouvait pas faire pire. Et le capitaine parisien a été moyen. Joueur le plus touché au PSG, l’ancien de Porto n’a pas pris de risques dans la relance, ce qui n’a pas dynamisé son équipe loin de là. Pour autant, il a été au contact là où Skriniar s’est caché. Pour autant, ses limites globales appellent les dirigeants parisiens à vite espérer le retour de Marquinhos ou à recruter vite un défenseur de haut niveau.

- Zague (6) : performant avec les U19 du club de la capitale, le jeune défenseur a été récompensé ce samedi avec une première titularisation. Et son match n’a pas du tout été mauvais. Encore parfois un peu tendre, il s’est rapidement acclimaté à un poste de défenseur gauche qui n’est pas le siens. Serein à la relance, il a récupéré beaucoup de ballons et a été intéressant dans sa quête permanente de l’avant. Et malgré sa faute qui a empêché Mayulu d’égaliser, Zague a réalisé une très belle prestation individuelle. On a envie de le voir plus souvent désormais.

- Asensio (4,5) : l’ancien du Real Madrid était censé apporter la créativité ce soir. Et finalement, il a soufflé le chaud et le froid dans une rencontre qu’il n’a pas marquée de son empreinte. Intéressant dans ses passes et sa capacité à être disponible, il n’a juste pas été dangereux. Impuissant, il n’a pris aucun risque pour aller de l’avant et ses quelques bons coups de pied arrêtés ont été les seules éclaircies de son jeu. Bof malgré un peu de mieux en seconde période.

- Soler (3,5) : l’Espagnol n’a pas spécialement brillé, mais il n’a pas été calamiteux. Ce qui est impressionannt avec l’ancien de Valence, c’est son habileté à traverser les matches sans que l’on se rende compte forcément compte de sa présence. C’est encore le cas face à Clermont ce soir. Inexistant, il a perdu beaucoup de ballons, ce qui est une anomalie vu la frilosité de son jeu. Même si la seconde période lui a permis d’être plus relâché, cela ne répond pas encore aux attentes.

- Ugarte (5) : dépassé par Fabian Ruiz dans la hierarchie depuis de longs mois, l’Uruguayen n’a pas impressionné ce soir. Combatif à la récupération, il a pourtant subi le pressing des milieux clermontois qui l’ont mis en grande difficulté. Neutre dans le jeu, il ne cherche jamais à créer de différences mais n’apporte rien via ses passes. Averti à la 77e minute de jeu, heureusement qu’il n’a pas peur des duels qu’il remporte dans sa grande majorité. C’est finalement une grande qualité vu le manque d’investissement de certains parisiens ce soir.

- Mayulu (6) : pour sa première titularisation dans le onze du PSG à seulement 17 ans, Senny Mayulu a été impressionnant. Seule éclaircie dans la soupe tiède qui a été servie par les Parisiens ce soir, l’ailier a prouvé qu’il avait un truc spécial. Virevoltant, habile dans le jeu avec des centres diaboliques et déjà capable de perforer des défenses, le Parc des Princes a sûrement trouvé une nouvelle coqueluche. Sous ses airs de Bradley Barcola made in Paris, le pur produit du centre de formation du PSG aurait même pu récompenser sa belle première par une superbe frappe finalement annulée juste avant la pause. Quelques ballons perdus - normal pour un jeune joueur - mais qui ont largement été compensés par des récupérations et une énergie défensive appréciable. Remplacé par Lee à la 67e minute, qui n’a pas apporté grand-chose.

- Ramos (6,5) : positionné en faux neuf, il a tout simplement été partout. Libre de ses mouvements au cœur du jeu, il a régalé en trouvant de nombreux décalages par son jeu de passe. Pour autant, c’est face au but que le bât blesse alors qu’il n’a cadré aucune de ses cinq tentatives malgré des situations intéressantes et une force de caractère pour se les créer. Et cela a payé avec un but égalisateur en toute fin de rencontre en faisant parler son sens du but et collectif. Finalement, on a aussi envie de jauger son match via ses intentions. Et l’ancien goleador du Benfica a sûrement été le Parisien le plus investi ce soir avec les jeunes. Très utile dans le système de Luis Enrique, il semble être l’option parfaite pour la double confrontation en Ligue des Champions face au FC Barcelone.

- Kolo Muani (5) : en grande forme en ce moment, RKM était aligné dans le couloir droit qui lui sied à merveille ces derniers temps. Pour autant, l’ancien de Francfort a payé la mauvaise première période des siens. Intéressant dans ses quelques percussions et sa volonté de toujours aller de l’avant, Kolo Muani a également été sérieux défensivement. Il ne s’est pas suffisamment lâché et sa tentative aurait pu permettre à Paris d’égaliser (62e). Même si beaucoup de ballons ont été perdus, il a essayé surtout en seconde période. Remplacé par Kylian Mbappé à la 67e minute. Très présent et déterminé, le Bondynois a dynamisé l’attaque parisienne et c’est lui qui sert parfaitement Ramos dans le bon tempo pour l’égalisation.

- N’Diaye (7,5) : voir ci-dessus.

- Allevinah (5,5) : en piston droit, il est d’abord intervenu dans la surface de réparation en chipant le ballon à un Mayulu (34e) qui allait frapper. Ses replis défensifs ont été bénéfiques à son équipe. Juste avant la mi-temps, le Gabonais s’est écroulé et est sorti bouleversé du terrain. Il a été remplacé par Mehdi Zeffane (45e+5). Le joueur formé à l’OL, titulaire lors des deux derniers matchs, a tout donné pour permettre à son équipe de conserver la victoire jusqu’au but de l’égalisation.

- Matsima (6,5) : contre le PSG, il faut que les défenseurs élèvent leur niveau. Ce soir, Chrislain Matsima a montré un tout nouveau visage. À l’aise dans ses interventions, il n’a jamais tremblé face aux attaques parisiennes. Même dans la relance, il a réussi à jouer juste avec seulement 4 ballons perdus.

- Pelmard (7) : le défenseur clermontois est d’abord bien revenu par deux fois sur Gonçalo Ramos à l’heure de jeu. Que ce soit en couverture ou dans sa défense sur l’homme, le numéro 17 de Clermont a su gérer les nombreuses offensives parisiennes. Il s’est beaucoup fait remarquer en deuxième mi-temps pour ses interventions judicieuses. Il a pu se reprocher de ne pas avoir réussi à intervenir devant Gonçalo Ramos sur son but.

- Caufriez (5,5) : la recrue la plus chère de l’histoire du club a joué ce soir à gauche de la défense centrale de Clermont. Sur un centre dévié par Marco Asensio, il a contré le ballon de la main mais l’arbitre a décidé de ne pas siffler pénalty. Quelques erreurs à la relance avec trop de ballons perdus rapidement. Il a eu une occasion de la tête sur un excellent corner de Muhammed Cham (65e). Le Belge a terni son match en se faisant avoir sur le but de l’égalisation (85e).

- Neto Borges (6) : sur la gauche de la défense clermontoise, il a dû faire face aux montées incessantes des latéraux parisiens, d’abord avec Nordi Mukiele puis avec Achraf Hakimi. Il a sorti quelques actions chaudes, de la tête ou en contrant des centres. Il a été plus fragile en fin de rencontre, après avoir beaucoup fait d’efforts.

- Keita (6,5) : une belle partie réalisée par le Malien. Il a eu la première frappe de son équipe, mais son tir s’est envolé assez largement au dessus du but parisien. Puis, à la surprise générale, le milieu de terrain a puni un PSG apathique. Sur une incursion de, le numéro 6 a taclé le ballon pour inscrire un but plein de réussite et d’abnégation (33e). Face à un PSG très haut toute la rencontre, il n’a pas su conserver le ballon sur plusieurs situations. Il a dû céder sa place à Jeremie Bela (84e).

- Gastien (5,5) : de retour sur le terrain après avoir purgé son match de suspension la semaine dernière, le milieu de terrain auvergnat a été précieux. Le buteur de la saison dernière lors de la stupéfiante victoire de Clermont au Parc (2-3) s’est montré appliqué en première mi-temps. Il a pris un risque énorme en voulant remiser à son gardien de la tête alors qu’un attaquant parisien rodait pour dévier le ballon (48e). Puis il a perdu de l’influence et de poids dans sa faculté à défendre.

- Cham (4,5) : éclaircie dans la saison morose de Clermont, Cham n’a aujourd’hui pas eu l’occasion de briller. L’international autrichien n’a pas toujours fait les bons choix. Il a perdu des ballons dommageables après des bonnes prises de balles vers l’avant. Beaucoup trop de déchet pour pouvoir exister dans la création. On peut noter de bons coups de pied arrêtés, qui ont créé le danger lorsque les Clermontois souffraient.

- Magnin (5) : dans le couloir gauche en l’absence de Elbasan Rashani, le capitaine du soir a été à l’origine du premier but de la partie. Alors sur le côté droit, il est parvenu à trouver Virginius avec son excellent centre. Outre cette action, il n’a rien eu à se mettre sous la dent. Il a été remplacé par Jeremy Jacquet (73e). L’international français U19 n’a malheureusement pour lui eu que 6 ballons à jouer.

- Virginius (5,5) : à la pointe de l’attaque auvergnate, il n’a pas eu de bons ballons. Alors qu’il a été recherché plusieurs fois en profondeur, le Brésilien n’a pas réussi à mettre sa vélocité en évidence. C’est son jeu en remise qui a permis à son équipe d’ouvrir le score. À la réception d’un centre de Yohan Magnin, il a décalé parfaitement en pivot le ballon à Habib Keita (33e). Il a laissé sa place à Shamar Nicholson (63e). Le Jamaïcain n’a jamais pesé sur le front de l’attaque et n’a toujours pas trouvé le chemin des filets depuis janvier.