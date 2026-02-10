Menu Rechercher
Commenter 11
Liga

Nigeria : Éric Chelle rêve d’entraîner le Real Madrid

Par Allan Brevi
1 min.
Eric Chelle @Maxppp

Actuellement à la tête du Nigeria après un passage au MC Oran, il a pu disputer la CAN 2025 au Maroc avec les Super Eagles, terminant à la troisième place du tournoi africain en s’imposant contre l’Égypte. Éric Chelle s’est récemment livré sur ses plus grands objectifs dans le football. En effet, le Malien de 48 ans a expliqué au micro de RMC Sport que son plus grand rêve était d’entraîner un jour le… Real Madrid.

La suite après cette publicité

« Mon plus grand rêve ? Je veux être le premier entraîneur africain du Real Madrid », a-t-il déclaré sans langue de bois. Un rêve qui semble totalement impossible, mais qu’Éric Chelle assume totalement. Pour l’ancien joueur du RC Lens et de Niort, avoir autant d’ambition fait partie du métier. Et quoi de plus grand que le mythique Real Madrid…

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (11)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Liga
CAN
Real Madrid
Nigeria
Éric Sékou Chelle

En savoir plus sur

Liga Liga
CAN Coupe d'Afrique des Nations
Real Madrid Logo Real Madrid CF
Nigeria Flag Nigeria
Éric Sékou Chelle Éric Sékou Chelle
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier