Nigeria : Éric Chelle rêve d’entraîner le Real Madrid

Actuellement à la tête du Nigeria après un passage au MC Oran, il a pu disputer la CAN 2025 au Maroc avec les Super Eagles, terminant à la troisième place du tournoi africain en s’imposant contre l’Égypte. Éric Chelle s’est récemment livré sur ses plus grands objectifs dans le football. En effet, le Malien de 48 ans a expliqué au micro de RMC Sport que son plus grand rêve était d’entraîner un jour le… Real Madrid.

La suite après cette publicité

« Mon plus grand rêve ? Je veux être le premier entraîneur africain du Real Madrid », a-t-il déclaré sans langue de bois. Un rêve qui semble totalement impossible, mais qu’Éric Chelle assume totalement. Pour l’ancien joueur du RC Lens et de Niort, avoir autant d’ambition fait partie du métier. Et quoi de plus grand que le mythique Real Madrid…