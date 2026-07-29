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Troyes suit Christopher Jullien

Par Dahbia Hattabi
1 min.
Christopher Jullien au MHSC @Maxppp

Promu en Ligue 1, Troyes sait que son maintien passera par un mercato réussi. Des éléments d’expérience sont donc les bienvenus pour aider l’ESTAC dans sa mission. Dans le secteur défensif, le nom de Christopher Jullien (33 ans) figure dans les petits papiers du club selon nos informations.

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Libre depuis la fin de son aventure à Montpellier il y a un mois, le natif de Lagny-sur-Marne est en quête d’un nouveau challenge. Le défi troyen peut l’intéresser. Passé par Auxerre, Friboug, Dijon, Toulouse ou encore le Celtic durant sa carrière, il a 374 matches en pros au compteur, dont 26 la saison dernière avec le MHSC en Ligue 2 (2 buts, 1 assist).

Pub. le - MAJ le
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