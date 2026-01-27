PSG, Barça : Dani Olmo juge le départ de Dro Fernández

Alors que Dro Fernandez est officiellement joueur du PSG, son départ a fait mal en Catalogne. Joan Laporta a par exemple pesté contre le joueur et son entourage, expliquant avoir trouvé un accord pour une prolongation au Barça, avant que le clan de Dro ne change d’avis. En conférence de presse, Dani Olmo a été interrogé à son sujet, et il a plutôt tenu à protéger son ancien coéquipier, lui qui avait aussi quitté le Barça très tôt pour filer à Zagreb.

La suite après cette publicité

« Chacun a ses raisons. Moi, j’avais les miens pour partir, et maintenant Dro a les siennes. C’est dommage, car c’était un pari du club, il était déjà avec nous, mais c’est sa décision. Il faut lui souhaiter le meilleur, et rien de plus », a ainsi indiqué l’international espagnol. Le message est passé.