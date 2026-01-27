Menu Rechercher
Commenter 6
Liga

PSG, Barça : Dani Olmo juge le départ de Dro Fernández

Par Max Franco Sanchez
1 min.
Pedro Fernández Sarmiento @Maxppp

Alors que Dro Fernandez est officiellement joueur du PSG, son départ a fait mal en Catalogne. Joan Laporta a par exemple pesté contre le joueur et son entourage, expliquant avoir trouvé un accord pour une prolongation au Barça, avant que le clan de Dro ne change d’avis. En conférence de presse, Dani Olmo a été interrogé à son sujet, et il a plutôt tenu à protéger son ancien coéquipier, lui qui avait aussi quitté le Barça très tôt pour filer à Zagreb.

La suite après cette publicité

« Chacun a ses raisons. Moi, j’avais les miens pour partir, et maintenant Dro a les siennes. C’est dommage, car c’était un pari du club, il était déjà avec nous, mais c’est sa décision. Il faut lui souhaiter le meilleur, et rien de plus », a ainsi indiqué l’international espagnol. Le message est passé.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (6)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Liga
Ligue 1
PSG
Barcelone
Dro Fernández
Dani Olmo

En savoir plus sur

Liga Liga
Ligue 1 Ligue 1 McDonald's
PSG Logo Paris Saint-Germain
Barcelone Logo Barcelone
Dro Fernández Dro Fernández
Dani Olmo Dani Olmo
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier