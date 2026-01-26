Le PSG s’offre le crack Dro Fernández !

Le malheur des uns fait le bonheur des autres. Une maxime que le FC Barcelone ne risque pas de remettre en cause. Réputé pour son centre de formation et la richesse de son vivier, le club catalan vient de perdre un très grand espoir du football. En effet, les Culers n’ont pas pu retenir le jeune Dro Fernandez, qui a finalement décidé de poursuivre sa carrière au PSG.

« Le FC Barcelone et le PSG ont conclu un accord pour le transfert du joueur Pedro Fernández, « Dro », au club parisien. Le Club lui souhaite le meilleur pour l’avenir, tant sur le plan personnel que professionnel. Le joueur galicien met ainsi fin à trois saisons et demie passées au Barça. Arrivé à l’été 2022 en provenance du Valmiñor dans les rangs cadets, il a disputé cette saison cinq matches avec l’équipe première et trois autres avec le Barça Atlètic », indique ainsi le communiqué du club barcelonais pour officialiser la nouvelle. Ces dernières heures, nous vous révélions que le milieu offensif de 18 ans avait donné son accord aux champions d’Europe autour d’un contrat de quatre ans et demi, et ce malgré l’intérêt de nombreux clubs européens (Manchester City, Chelsea et le Borussia Dortmund).

Luis Enrique a changé la donne

Toujours à l’affût sur le marché des transferts, le PSG, qui a pris soin de préserver ses bonnes relations avec le club catalan au cours des négociations, a finalement payé un peu plus que la clause libératoire du jeune milieu espagnol. Le club parisien a ainsi dépensé 8 millions d’euros pour attirer dans ses rangs l’un des talents les plus prometteurs de sa génération. Un dossier facilité par Luis Enrique, qui dispose du même agent (Iván de la Peña) que le natif de Nigrán.

Formé au Barça, mais barré par la grosse concurrence en Catalogne, Dro Fernández - auteur de 5 matchs, dont 2 comme titulaires pour 1 passe décisive délivrée - réclamait plus de temps de jeu. Une requête à laquelle n’a pas pu accéder la direction des Blaugranas. Résultat ? L’international espoirs espagnol a pris la poudre d’escampette et va désormais tenter de passer un nouveau cap au sein d’un collectif mêlant jeunesse et expérience. Le PSG frappe un grand coup sur ce mercato hivernal. Jeune, très technique et doté d’une lecture du jeu au-dessus de la moyenne, Dro a tout pour devenir une référence mondiale à son poste.