L’OM annonce l’arrivée de Sacha Lung

L’Olympique de Marseille a officialisé l’arrivée de Sacha Lung. Le défenseur central de 18 ans, international français U18, s’est engagé jusqu’en 2029 avec le club phocéen, comme nous l’avions annoncé. Formé au sein du RC Strasbourg Alsace, qu’il avait rejoint en 2015, le natif de Strasbourg a franchi toutes les étapes du centre de formation, mais a finalement décliné la proposition de contrat des Alsaciens.

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𝗦𝗮𝗰𝗵𝗮 𝗟𝘂𝗻𝗴 rejoint l'Olympique de Marseille. 🔵⚪️



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Considéré comme un défenseur solide et prometteur, Sacha Lung viendra dans un premier temps renforcer l’équipe Pro 2 de l’OM. «L’Olympique de Marseille est heureux d’annoncer la signature du défenseur central, Sacha Lung. Ce solide défenseur central de 18 ans, international français U18, s’est engagé, jusqu’en 2029, avec l’Olympique de Marseille afin de renforcer l’équipe Pro 2», indique le club phocéen.