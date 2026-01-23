Auxerre-PSG : les compositions probables

Retour aux affaires nationales pour le PSG, entre deux matches de Ligue des Champions. Battus par le Sporting au terme d’un match fou, les joueurs de Luis Enrique ont pris un petit coup sur la tête mais auront l’occasion de valider leur qualification pour les huitièmes de finale de la compétition en battant Newcastle au Parc des Princes mercredi prochain. Dès lors, ce déplacement sur la pelouse de l’AJ Auxerre ne semble pas représenter le match le plus important de l’année pour le club de la capitale. Et pourtant, il faudra bien négocier ce match d’ouverture de la 19e journée de Ligue 1.

Avant-dernier de L1, l’AJA n’a connu que 3 succès cette saison, et tous à domicile. Il faudra donc ne pas prendre le match à la légère, d’autant qu’il pourrait permettre au PSG de reprendre la tête de la L1. Car samedi, le calendrier propose un OM-Lens qui pourrait avoir une incidence au classement. L’entraîneur Luis Enrique va donc tenter de bâtir un onze de départ à la fois compétitif et permettant à ses cadres de souffler en perspective de la Ligue des Champions. Dans les buts, Lucas Chevalier devra retrouver de la confiance, après son match raté face au Sporting.

Mbaye de retour ?

En défense, la charnière Pacho-Marquinhos pourrait être laissée au repos, cédant sa place au duo Beraldo-Zabarnyi. A gauche, Lucas Hernandez pourrait suppléer Nuno Mendes, pendant que Zaïre-Emery continuerait son dépannage côté droit, en attendant le retour d’Achraf Hakimi, présent à l’entraînement parisien. Au milieu, Fabian Ruiz a été touché contre le Sporting, et c’est un trio Vitinha-Doué-Mayulu qui pourrait démarrer contre l’AJA. Enfin, Kvaratskhelia, pas titulaire contre le Sporting, Gonçalo Ramos et le revenant Ibrahim Mbaye sont annoncés comme titulaires.

Côté Auxerre, Christophe Pelissier, dont la place est danger, a deux options face à lui : présenter une défense renforcée ou chercher le chaos avec une équipe offensive. Penchons pour la deuxième solution avec un 4-3-3 joueur. Léon dans les buts, bien évidemment, et une défense Sy-Diomandé-Akpa-Mensah. Puis un milieu Ahamada-El Azzouzi-Danois et enfin un trio offensif Casimir-Sinayoko-Oppegard. Après trois défaites consécutives en L1 et deux matches sans marquer, Auxerre a besoin de retrouver de l’allant offensif.