terminé
Ligue 1 McDonald's 2025/2026 19e journée
Auxerre
0 - 1
MT : 0-0
terminé
PSG
Temps forts
80'
0 - 1
(PD O. Dembélé) B. Barcola
mi-temps
0 - 0
Pas d'événements majeurs

Notes des joueurs

#1 Logo Paris Saint-Germain B. Barcola 8.5 #2 Logo Paris Saint-Germain O. Dembélé 8.0 #3 Logo Paris Saint-Germain Vitinha 7.7 Voir le classement complet
#1 Logo Paris Saint-Germain Vitinha 7.8 #2 Logo Paris Saint-Germain I. Zabarnyi 7.4 #3 Logo AJ Auxerre D. Léon 7.2 Voir le classement complet
Note les joueurs
Statistiques

Classement live 1 PSG 45 17 Auxerre 12
Possession 69% PSG Auxerre
Tirs 8 8 8 0 8 16
Grosses occasions créées 100% PSG 4 Auxerre 0
Compositions Auxerre 5-4-1 PSG 4-3-3

Prono

Qui va gagner ?
AJA
NUL
PSG
474 participants Terminé
Stats joueurs

Plus de statistiques
Grosses occasions créées
#1 Logo Paris Saint-Germain Ousmane Dembélé 2 #2 Logo Paris Saint-Germain Khvicha Kvaratskhelia 1 #3 Logo Paris Saint-Germain Vitinha 1
Tirs (%)
#1 Logo Paris Saint-Germain Bradley Barcola 3/5 60% #2 Logo Paris Saint-Germain Gonçalo Ramos 1/2 50%
Dribbles réussis
#1 Logo AJ Auxerre Danny Namaso 3 #2 Logo AJ Auxerre Gideon Mensah 2 #3 Logo AJ Auxerre Kévin Danois 2
Fautes subies
#1 Logo Paris Saint-Germain Khvicha Kvaratskhelia 3 #2 Logo AJ Auxerre Lamine Sy 2 #3 Logo AJ Auxerre Danny Namaso 2
Ballons touchés
#1 Logo Paris Saint-Germain Vitinha 129 #2 Logo Paris Saint-Germain Lucas Hernández 113 #3 Logo Paris Saint-Germain Illia Zabarnyi 101
Tirs (%)
#1 Logo AJ Auxerre Lassine Sinayoko 0/3 0% #2 Logo AJ Auxerre Rudy Matondo 0/2 0% #3 Logo Paris Saint-Germain Khvicha Kvaratskhelia 1/4 25%
Duels gagnés (%)
#1 Logo AJ Auxerre Lamine Sy 8/9 89% #2 Logo Paris Saint-Germain Illia Zabarnyi 5/6 83% #3 Logo AJ Auxerre Sinaly Diomandé 4/5 80%
Interceptions
#1 Logo Paris Saint-Germain Vitinha 4 #2 Logo AJ Auxerre Clément Akpa 4 #3 Logo AJ Auxerre Gideon Mensah 2
Duels aériens gagnés (%)
#1 Logo AJ Auxerre Sinaly Diomandé 2/2 100% #2 Logo Paris Saint-Germain Illia Zabarnyi 3/4 75% #3 Logo Paris Saint-Germain Lucas Beraldo 2/3 67%
Duels gagnés (%)
#1 Logo Paris Saint-Germain Gonçalo Ramos 0/8 0% #2 Logo Paris Saint-Germain Bradley Barcola 0/5 0% #3 Logo Paris Saint-Germain Senny Mayulu 0/5 0%
Dribbles subis
#1 Logo Paris Saint-Germain Warren Zaïre-Emery 5 #2 Logo AJ Auxerre Marvin Senaya 3
Duels aériens gagnés (%)
#1 Logo AJ Auxerre Clément Akpa 0/2 0% #2 Logo AJ Auxerre Lassine Sinayoko 0/2 0% #3 Logo Paris Saint-Germain Gonçalo Ramos 0/2 0%
Passes (%)
#1 Logo Paris Saint-Germain Senny Mayulu 33/34 97% #2 Logo Paris Saint-Germain Lucas Beraldo 84/89 94% #3 Logo Paris Saint-Germain Lucas Chevalier 30/32 94%
Passes (%)
#1 Logo AJ Auxerre Donovan Léon 12/32 38%

Classement buteurs

#6 Logo Paris Saint-Germain Bradley Barcola 7 #9 Logo AJ Auxerre Lassine Sinayoko 6 #14 Logo Paris Saint-Germain Ousmane Dembélé 5 #14 Logo Paris Saint-Germain João Neves 5 #24 Logo Paris Saint-Germain Gonçalo Ramos 4 Voir le classement complet

Analyse avant-match

Voir tout
Probabilité de victoire
12% 24% 64%
Série en cours
D
D
D
D
V
D
V
D
V
V
Rencontres précédentes
23% 7 Victoires 27% 8 Nuls 50% 15 Victoires

Blessures & suspensions

Francisco Sierralta Francisco Sierralta Blessure musculaire Kévin Danois Kévin Danois Blessure à la cuisse Romain Faivre Romain Faivre Inconnu Sékou Mara Sékou Mara Blessure à la cheville Fredrik Oppegård Fredrik Oppegård Blessure à la cheville Danny Namaso Danny Namaso Maladie
Fabián Ruiz Fabián Ruiz Blessure musculaire Matvey Safonov Matvey Safonov Blessure à la main Kang-In Lee Kang-In Lee Ischio-jambiers João Neves João Neves Blessure musculaire Quentin Ndjantou Quentin Ndjantou Blessure musculaire Lucas Chevalier Lucas Chevalier Blessure au genou Achraf Hakimi Achraf Hakimi Blessure musculaire

Match Auxerre - PSG en direct commenté

19e journée de Ligue 1 McDonald's - vendredi 23 janvier 2026

Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre Auxerre et PSG (Ligue 1 McDonald's, 19e journée)

Suivez en live sur Foot Mercato, le match de 19e journée de Ligue 1 McDonald's entre Auxerre et PSG. Ce match aura lieu le vendredi 23 janvier 2026 à 20:00. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.

Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : Auxerre et PSG.

On en parle

Arbitres

Mathieu Vernice arbitre principal
0.3
4.1
Moyenne de cartons par match sur 7 matchs arbitrés
Julien Garrigues arbitre assistant
Florian Gonçalves de Araujo arbitre assistant
Florent Batta quatrième arbitre
Ludovic Remy arbitre VAR
Wilfried Bien arbitre VAR auxiliaire

Lieu du match

Stade de l'Abbé Deschamps Auxerre
Stade de l'Abbé Deschamps
  • Année de construction : 1918
  • Surface : pelouse naturelle
  • Capacité : 17897
  • Affluence moyenne : 9370
  • Affluence maximum : 20005
  • % de remplissage : 41

Match en direct

Date 23 janvier 2026 20:00
Compétition Ligue 1 McDonald's
Saison 2025/2026
Phase Saison régulière - journée 19
Diffusion Ligue 1+
Code AJA-PSG
Zone France
Équipe à domicile Auxerre
Équipe à l'extérieur Paris Saint-Germain
Résultats En direct
Buteurs En direct
Événements En direct
Compositions En direct
Statistiques En direct
FAQ

Quel est le résultat du match entre Auxerre et PSG ?

PSG a remporté la rencontre sur le score de 0-1.

Sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match entre Auxerre et PSG en France ?

Le match est à suivre en direct le 23 janvier 2026 à 20:00 sur Ligue 1+.

Quelles sont les compositions officielles du match entre Auxerre et PSG ?

Auxerre : le coach C. Pélissier a choisi une formation en 5-4-1 : D. Léon, C. Akpa, M. Senaya, S. Diomandé, G. Mensah, L. Sy, L. Sinayoko, K. Danois, N. Ahamada, O. El Azzouzi, D. Loader.

Paris Saint-Germain : de son côté, l'équipe dirigée par Luis Enrique évolue dans un système de jeu en 4-3-3 : L. Chevalier, L. Hernández, Beraldo, I. Zabarnyi, W. Zaïre-Emery, I. Mbaye, Vitinha, S. Mayulu, K. Kvaratskhelia, Gonçalo Ramos, B. Barcola.

Qui arbitre le match Auxerre PSG ?

Mathieu Vernice est au sifflet pour cette rencontre.

Où se joue le match Auxerre PSG ?

Auxerre accueille le match au Stade de l'Abbé Deschamps.

Quelle est la date et l'heure du match Auxerre PSG ?

Match à suivre en direct sur Foot Mercato le 23 janvier 2026, coup d'envoi 20:00.

Qui a marqué le but pour PSG ?

Un seul but a été inscrit pour PSG par B. Barcola 80'.

