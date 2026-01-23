Notes des joueurs
Match Auxerre - PSG en direct commenté
19e journée de Ligue 1 McDonald's - vendredi 23 janvier 2026
Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre Auxerre et PSG (Ligue 1 McDonald's, 19e journée)
Suivez en live sur Foot Mercato, le match de 19e journée de Ligue 1 McDonald's entre Auxerre et PSG. Ce match aura lieu le vendredi 23 janvier 2026 à 20:00. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.
Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : Auxerre et PSG.
FAQ
- Quel est le résultat du match entre Auxerre et PSG ?
PSG a remporté la rencontre sur le score de 0-1.
- Sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match entre Auxerre et PSG en France ?
Le match est à suivre en direct le 23 janvier 2026 à 20:00 sur Ligue 1+.
- Quelles sont les compositions officielles du match entre Auxerre et PSG ?
Auxerre : le coach C. Pélissier a choisi une formation en 5-4-1 : D. Léon, C. Akpa, M. Senaya, S. Diomandé, G. Mensah, L. Sy, L. Sinayoko, K. Danois, N. Ahamada, O. El Azzouzi, D. Loader.
Paris Saint-Germain : de son côté, l'équipe dirigée par Luis Enrique évolue dans un système de jeu en 4-3-3 : L. Chevalier, L. Hernández, Beraldo, I. Zabarnyi, W. Zaïre-Emery, I. Mbaye, Vitinha, S. Mayulu, K. Kvaratskhelia, Gonçalo Ramos, B. Barcola.
- Qui arbitre le match Auxerre PSG ?
Mathieu Vernice est au sifflet pour cette rencontre.
- Où se joue le match Auxerre PSG ?
Auxerre accueille le match au Stade de l'Abbé Deschamps.
- Quelle est la date et l'heure du match Auxerre PSG ?
Match à suivre en direct sur Foot Mercato le 23 janvier 2026, coup d'envoi 20:00.
- Qui a marqué le but pour PSG ?
Un seul but a été inscrit pour PSG par B. Barcola 80'.