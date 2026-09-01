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Exclu FM Ligue 1

Brest va récupérer N’Guessan

Par Santi Aouna - Aurélien Léger-Moëc
Djylian N'Guessan avec l'AS Saint-Etienne @Maxppp

Comme révélé par nos soins hier, Djylian N’Guessan va s’engager avec Liverpool, à 1 an de la fin de son contrat avec l’AS Saint-Etienne. Mais la pépite française ne va pas rejoindre les Reds tout de suite.

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Selon nos informations, il va être prêté à Brest dans la foulée. Le club breton va ainsi récupérer un grand espoir du football français à moindre frais, alors que Romain Del Castillo a quitté le club pour rejoindre Osasuna.

Pub. le - MAJ le
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