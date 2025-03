La statistique hallucinante du Real Madrid contre l’Atletico

Ce mercredi soir, le Real Madrid est sorti presque miraculé de son derby contre l’Atletico. Malmenés dans le jeu, les joueurs de Carlo Ancelotti sont finalement parvenus à se défaire de leur voisin madrilène aux tirs au but, dans une séance presque paranormale, avec le penalty « raté » de Julian Alvarez. Les Colchoneros savaient sûrement qu’il serait difficile de battre les Merengue à ce petit jeu, dans lequel ils excellent. Et une statistique l’illustre parfaitement.

D’après les données d’Opta, cette séance de tirs au but entre le Real Madrid et l’Atletico était la sixième entre les deux clubs, toutes compétitions confondues. Et chacune de ces séances a été remportée par la Maison Blanche. Un chiffre qui démontre la capacité des Merengue à se concentrer et à gérer la pression dans les moments importants. À noter qu’il s’agissait de la deuxième fois que les deux équipes se départageaient de cette façon en Ligue des Champions. La première était lors de la finale de 2016.