PSG - Le Mans : les compositions probables

Le Paris Saint-Germain reçoit Le Mans ce samedi soir au Parc des Princes pour la sixième journée de Ligue 1 et Luis Enrique devrait profiter de cette rencontre pour faire tourner son effectif. Au lendemain de la trêve internationale et à quelques jours d’un rendez-vous important en Ligue des Champions face à Manchester City, le technicien espagnol prévoit de nombreux changements. En effet, face à un promu qui a montré de belles choses depuis le début de saison, l’entraîneur parisien devra trouver le bon équilibre entre gestion des organismes et ambition sportive.

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Dès lors, le PSG devrait se présenter en 4-3-3 avec Matvey Safonov dans les buts. La défense serait composée d’Achraf Hakimi à droite, de Zabarnyi et Pacho dans l’axe, et de Lucas Digne sur le côté gauche. Au milieu de terrain, Fabián Ruiz, Beraldo et João Neves pourraient être associés. En attaque, Mika Godts et Désiré Doué occuperaient les ailes, tandis que Ferran Torres serait attendu dans l’axe. La titularisation de l’attaquant espagnol reste toutefois un point à surveiller, tant les choix offensifs de Luis Enrique peuvent évoluer en fonction de l’état de forme de ses joueurs.

Luis Enrique face au casse-tête du turnover

Du côté du Mans, Patrick Videira pourrait opter pour un système en 3-1-4-2. Nicolas Kocik garderait les buts derrière une défense à trois, composée de Raúl Torrente, Samuel Yohou et Boissé. Alexandre Lauray serait positionné devant la défense, avec Lucas Calodat, Lucas Bretelle, Jean Vercruysse et Rayan Bamba chargés d’animer le milieu et les couloirs. En attaque, Louis Mafouta serait associé à Habib Diallo. Les Manceaux devront notamment compenser les absences d’Adil Bourabaa, meilleur joueur du Mans depuis le début de la saison, et de Djibril Sidibé, suspendu.

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Si le PSG part favori sur le papier, cette rencontre représente un véritable test pour les choix de Luis Enrique. Les rotations attendues pourraient offrir du temps de jeu à plusieurs joueurs tout en permettant aux cadres de souffler avant l’échéance européenne. De son côté, Le Mans cherchera à confirmer son bon début de saison en s’appuyant sur son organisation collective et son duo offensif.