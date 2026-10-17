Strasbourg - PSG : les notes du match

Le Paris Saint-Germain se déplaçait ce samedi après-midi sur la pelouse de Strasbourg, au stade de la Meinau, pour le compte de la 7e journée de Ligue 1. Entre deux rendez-vous européens de gala face à Manchester City et au FC Barcelone, les hommes de Luis Enrique devaient retrouver le quotidien du championnat et tenter de remonter au classement, eux qui pointaient à la sixième place avant le coup d’envoi. En face, le Racing de Hugo Oliveira, douzième avec sept points, espérait profiter de son public pour relancer une dynamique après deux défaites consécutives. Pour cette rencontre arbitrée par Willy Delajod, les Alsaciens se présentaient en 4-2-3-1 avec Giovanni Reyna en meneur de jeu derrière Conrad Harder, tandis que Luis Enrique avait largement fait tourner son effectif, avec notamment Matvey Safonov dans les buts, Warren Zaïre-Emery comme capitaine et Ferran Torres en pointe.

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Malgré une nette domination dans la possession, le PSG a été surpris par le réalisme strasbourgeois. Les Parisiens ont pourtant rapidement mis la pression sur le but de Filip Jörgensen, qui s’est notamment interposé sur une tête de Ferran Torres (11e), tandis que Lucas Hernandez a manqué une belle opportunité sur corner. Mais Strasbourg a progressivement trouvé des espaces et Giovanni Reyna a fini par ouvrir le score à la 17e minute. Bien servi par Gessime Yassine, l’Américain s’est infiltré dans la surface avant de tromper Safonov d’une frappe du gauche, déviée par Hernandez. Les Alsaciens ont ensuite continué à se montrer dangereux, obligeant le gardien parisien à intervenir devant Oso (24e), tandis que le PSG peinait à accélérer malgré ses 77 % de possession à la pause. Peu inspirés dans le dernier geste, les champions de France sont rentrés aux vestiaires avec un but de retard.

Dembélé buteur et passeur

Au retour des vestiaires, Strasbourg a même failli doubler la mise. Conrad Harder a d’abord buté sur Safonov dès la 47e minute, avant de voir le portier russe sortir une parade déterminante sur sa tête trois minutes plus tard. Face aux difficultés de son équipe, Luis Enrique a rapidement lancé Nuno Mendes, Vitinha et Désiré Doué, puis Achraf Hakimi et Ousmane Dembélé à l’heure de jeu. Les entrants ont progressivement redonné du souffle à l’attaque parisienne, mais Harder a encore trouvé le poteau sur une frappe du gauche à la 67e minute. Le tournant est finalement intervenu quelques instants plus tard, lorsque l’arbitre, appelé par l’assistance vidéo, a accordé un penalty au PSG. Dembélé s’est chargé de le tirer à la 72e minute, mais sa tentative puissante du droit a fui le cadre et terminé dans le petit filet extérieur. Une occasion en or manquée pour les Parisiens, qui ont toutefois continué à pousser.

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Le PSG a fini par être récompensé de ses efforts dans le dernier quart d’heure. À la 77e minute, Dembélé s’est rattrapé en délivrant un centre précis depuis le côté droit, repris à bout portant par Illia Zabarnyi, complètement oublié par la défense alsacienne. Relancés, les Parisiens ont poursuivi leur pressing et ont pris l’avantage à la 85e minute. Sur une ouverture aérienne, Hakimi s’est battu pour rabattre le ballon dans l’axe, où Dembélé a récupéré le cuir avant de s’avancer à l’entrée de la surface et de tromper Jörgensen d’une frappe rasante du gauche. Strasbourg n’a pas abdiqué et a tenté de réagir dans les dernières minutes, tandis que Désiré Doué a obligé le gardien danois à s’employer à la 90e minute. La fin de rencontre a également été marquée par une intervention très en retard de Mitchell sur Maghnes Akliouche, resté au sol en dehors du terrain, ou encore la sortie sur blessure de Nuno Mendes. Sur un dernier contre, Désiré Doué y est allé de son but pour parapher le succès. Le PSG a finalement renversé une situation mal embarquée à la Meinau pour s’imposer (1-3), grâce à trois buts inscrits dans les treize dernières minutes.

L’Homme du Match : Matvey Safonov (7) : auteur d’une belle prestation en milieu de semaine, le portier russe a été battu sur la première tentative cadrée des Strasbourgeois. Alors qu’il semblait être sur la trajectoire de la frappe de Reyna, la tentative de l’Américain a finalement été contrée par Hernandez avant de finir au fond de ses filets (17e). Sept minutes plus tard, il empêche Oso de faire le break (24e), avant de capter la frappe de Diop (44e). En début de seconde période, il sauve son camp avec cette parade extraordinaire sur la tête d’Harder (50e) et capte la frappe de Yassine (67e). Il s’interpose encore devant Harder sur son tir premier poteau (68e), puis sur la frappe de Coulibaly (68e). Si l’entrée de Dembélé a changé la rencontre, Paris est avant tout resté dans la rencontre grâce à son gardien.

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Strasbourg

- Jørgensen (5,5) : le portier prêté par Chelsea semblait pourtant se diriger vers une très belle prestation, avec quatre arrêts décisifs pour maintenir son équipe dans la rencontre. Solide et rassurant pendant plus d’une heure, il voit toutefois sa soirée basculer à partir de la 77e minute. Impuissant sur le premier but encaissé, il se montre beaucoup moins irréprochable sur le deuxième, lorsqu’il manque de fermeté dans son intervention et laisse le ballon filer dans ses cages. Il ne peut en revanche pas grand-chose sur la troisième réalisation adverse.

- Antwi (5,5) : Un match maîtrisé pour le latéral suédois où il a bien tenu pendant 63 minutes face aux offensives de Kvaratskhelia, très peu inspiré cet après-midi, et a réalisé un match défensivement solide grâce à de nombreuses prises à deux, épaulé par son défenseur central ou par Yassine. Un match où il a pris le dessus sur son vis-à-vis, mais offensivement trop peu présent, trop d’incertitudes, des centres pas assez précis, mais une qualité de relance parfaite pour lui. Il a également été plus en difficulté après l’entrée de Doué.

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- Coulibaly (5,5) : une prestation plus approximative pour le jeune défenseur de 19 ans, qui alterne les bonnes interventions et les moments d’inattention. Très rapide, il parvient régulièrement à compenser ses erreurs de placement grâce à sa vitesse dans les un-contre-un, mais sa lecture du jeu reste parfois insuffisante face aux déplacements parisiens. Avec le ballon, il manque de précision, notamment dans ses longues transmissions, qui ne trouvent jamais preneur et rendent trop facilement la possession au PSG. Son manque de vigilance finit par coûter cher à la 78e minute, lorsqu’il laisse Zabarnyi s’échapper dans son dos pour inscrire le but de l’égalisation parisienne.

- Mitchell (6,5) : véritable patron de la défense strasbourgeoise, le Costaricien impose son autorité dans les duels, aussi bien au sol que dans les airs, où il prend systématiquement le dessus sur ses adversaires. Très solide dans sa surface, il multiplie les dégagements précieux lorsque les Parisiens accentuent leur pression, apportant une vraie sécurité à son arrière-garde. Sa sérénité se ressent également dans l’utilisation du ballon, avec des relances courtes et propres malgré le pressing adverse. Son grand gabarit et sa puissance physique font aussi la différence sur les coups de pied arrêtés, où il se montre particulièrement précieux dans les deux surfaces.

- Oso (6) : sérieux et appliqué dans son couloir, le latéral de 23 ans livre une prestation équilibrée, avec une belle activité dans les deux phases de jeu. Très entreprenant en première période, il multiplie les montées pour accompagner les offensives strasbourgeoises, sans pour autant négliger ses responsabilités défensives. Particulièrement propre dans l’utilisation du ballon, il se distingue par la justesse de ses transmissions et sa capacité à ressortir sous la pression parisienne. Beaucoup plus prudent après la pause, il limite ses projections pour privilégier son placement et sécuriser son couloir face aux offensives adverses.

- Essugo (7) : parfaitement complémentaire avec son partenaire dans l’entrejeu strasbourgeois, il évolue dans un registre beaucoup plus offensif, avec un véritable rôle de box-to-box. Très actif dans les deux sens, il assure le lien entre la défense et l’attaque grâce à sa puissance physique et sa capacité à casser les lignes balle au pied. Il se signale d’ailleurs dès la 2e minute en déclenchant la première frappe de la rencontre. Très à l’aise dans les transitions, il multiplie les projections et les passes verticales pour accélérer le jeu et mettre la défense parisienne sous pression. Son apport ne se limite pas à la construction puisqu’il se distingue également par une excellente lecture du jeu, avec notamment quatre interceptions qui témoignent de son activité défensive.

- Demba Diop (6) : véritable moteur du milieu, il livre une prestation de grande qualité dans la récupération et l’impact physique. Très agressif sur le porteur, il multiplie les interventions et les efforts défensifs pour empêcher les Parisiens de développer leur jeu, tout en cherchant régulièrement à se projeter vers l’avant après avoir récupéré le ballon. Son activité et son envie de gagner les duels en font l’un des éléments les plus précieux du milieu alsacien. Sa prestation est toutefois ternie à la 70e minute lorsqu’il concède un penalty sur une main malheureuse dans sa surface. Heureusement pour lui, Ousmane Dembélé manque sa tentative et lui évite de voir son erreur directement sanctionnée. Il est remplacé par El Mourabet (75e).

- Reyna (7) : véritable maître à jouer de cette équipe strasbourgeoise, le numéro 10 se montre décisif dès la 16e minute en ouvrant le score d’un geste plein de sang-froid. Parfaitement servi dans l’intervalle à l’entrée de la surface, il feinte une frappe vers le second poteau avant de refermer son pied au dernier moment pour tromper Safonov (17e). Très disponible dans le cœur du jeu, il multiplie les déplacements entre les lignes pour offrir des solutions à ses partenaires et créer des décalages face à la défense parisienne. Constamment recherché à la construction, il se distingue par sa justesse technique et sa capacité à fluidifier les offensives strasbourgeoises, privilégiant souvent la simplicité plutôt que les prises de risque inutiles.

- Yassine (5,5) : très remuant durant le premier quart d’heure, l’ailier marocain multiplie les provocations et les prises d’initiative pour mettre Lucas Digne en difficulté dans son couloir. Son activité est récompensée lorsqu’il profite d’un bon pressing strasbourgeois pour récupérer le ballon et servir parfaitement Reyna dans l’intervalle, signant ainsi une passe décisive. Mais après cette entame prometteuse, il disparaît progressivement des débats offensifs, avec beaucoup de déchet dans ses dribbles et des difficultés à prendre le dessus dans les duels. Plus utile dans le travail défensif, il multiplie les replis pour épauler son latéral et termine notamment avec six récupérations. Malgré quelques accélérations intéressantes, il ne parvient plus à réellement inquiéter la défense parisienne. Il est remplacé par Dieme (83e).

- Balde (6) : très explosif sur son aile gauche, l’ailier portugais se signale dès la 3e minute avec la deuxième frappe de la rencontre. Particulièrement entreprenant, il multiplie les provocations et les accélérations pour mettre en difficulté Zaïre-Emery, régulièrement bousculé par sa vitesse dans les un-contre-un. Toujours prêt à prendre des initiatives, que ce soit par le dribble ou la frappe, il apporte une vraie percussion au jeu offensif de son équipe et se montre constamment disponible dans son couloir. Sa prestation est malheureusement écourtée par une blessure. Il est remplacé par Amo-Ameyaw (60e), qui s’inscrit dans la même dynamique avec beaucoup de vitesse, des prises de risque et une volonté constante de créer des décalages face à la défense parisienne.

- Harder (5,5) : généreux dans l’effort, l’attaquant danois réalise une prestation contrastée, entre une grosse activité sans ballon et des difficultés à s’imposer physiquement face à la défense parisienne. Très impliqué dans le pressing et les tentatives de récupération haute, il multiplie les courses et les décrochages pour attirer les défenseurs et libérer des espaces à ses partenaires. En revanche, il souffre dans les duels face à Zabarnyi et Lucas Hernandez, qui prennent régulièrement le dessus sur lui. Il parvient tout de même à se montrer dangereux sur un centre, plaçant une tête qui prend la direction du petit filet, mais Safonov réalise une parade exceptionnelle pour empêcher Strasbourg de doubler la mise. À la 76e minute, il sollicite une nouvelle fois le portier russe d’une frappe puissante du gauche dans un angle fermé, sans davantage de réussite. Il est remplacé par Ortega (83e).

PSG

- Safonov (7) : voir ci-dessus

- Zaïre-Emery (5) : aligné dans le couloir droit, le capitaine du PSG a été globalement attentif sur les montées d’Oso et pour contenir un Baldé pas toujours bon dans ses derniers choix. Propre dans ses transmissions, il n’a cependant pas pesé offensivement comme peut le faire un Achraf Hakimi, laissé sur le banc pour cette rencontre avant d’affronter le FC Barcelone. Repassé au milieu après la venue de Hakimi, il a assuré dans le pressing à la perte du ballon et dans la couverture.

- Zabarnyi (5,5) : un match difficile à analyser pour l’Ukrainien, capable du meilleur comme du moins bon cet après-midi. En difficulté dans le placement et souvent trop éloigné de son vis-à-vis strasbourgeois, il a également manqué de sérénité, à l’image de son erreur technique avec Zaïre-Emery qui a offert un corner au Racing (15e). Plus solide après la pause, il a redonné de l’espoir au PSG en égalisant sur un centre de Dembélé. Avec cinq récupérations, son bilan reste toutefois contrasté.

- Hernandez (5) : le Français a connu une première période contrastée. Après avoir manqué le cadre au second poteau sur une déviation de Beraldo à la suite d’un corner (12e), il contre légèrement la frappe de Reyna sur le but strasbourgeois (17e). Il s’est néanmoins illustré avec un bon retour devant Harder (24e) et quelques récupérations. En seconde période, la domination parisienne lui a permis de respirer un bon coup, même si le très combatif Harder a été difficile à contenir.

- Digne (4) : déjà titulaire face au Mans samedi dernier, l’ancien joueur d’Aston Villa enchaînait cet après-midi à La Meinau. Passé proche de sa première passe décisive sur ce centre pour Ferran (11e), il n’est pas exempt de tout reproche sur le but de Reyna, puisqu’il laisse l’Américain s’engouffrer facilement dans la surface. Plus concentré dans la suite de la rencontre, il défend bien dans sa surface contre Antwi (43e), avant de céder sa place en début de seconde période. Remplacé par Nuno Mendes (53e), toujours aussi impressionnant par sa puissance et ses courses, mais sorti sur blessure en fin de match. Inquiétant avant le choc contre le Barça.

- Beraldo (3,5) : en sentinelle, le Brésilien n’a pas pesé sur cette rencontre, malgré ses 58 ballons touchés. Dans ses transmissions, il a été globalement scolaire. Souvent lent dans le repli, il est trop laxiste devant Yassine sur l’ouverture du score alsacienne. Remplacé par Vitinha (53e), tout de suite plus présent que lui. Son long ballon vers Hakimi est d’ailleurs à l’origine du but de la victoire signé Ousmane Dembélé dans les dernières minutes du temps réglementaire.

- Neves (5) : encore à la recherche de sa meilleure forme, le Portugais a néanmoins résisté au pressing de l’entrejeu strasbourgeois. Actif à la récupération (4 ballons récupérés), il a multiplié les courses pour répondre à l’intensité adverse, notamment imposée par Diop, et apporter des solutions à ses partenaires (12 passes dans le dernier tiers). Remplacé par Achraf Hakimi (63e), dont l’entrée a contraint Zaïre-Emery à repasser dans l’entrejeu. Par ses montées, il a apporté du danger et est notamment impliqué sur le but de Dembélé en fin de partie.

- Dro (5,5) : beaucoup d’activité pour l’ancien joueur du FC Barcelone, qui s’est mis en évidence dès le début de la rencontre avec cet excellent ballon dans le dos pour Akliouche qui manque l’immanquable (9e). Présent dans les duels (6 gagnés sur 7) et à la récupération (5 récupérations), il a été le Parisien le plus en jambes du onze titulaire, multipliant les replis et les courses vers l’avant. Sa tentative, après avoir été trouvé par Kvarasthelia dans la surface, est facilement captée (37e). Après neuf minutes en seconde période, il est suppléé. Remplacé par Désiré Doué (53e), qui s’est immédiatement mis dans le ton, avec une première tentative déviée (55e), avant d’obtenir un penalty sur la frappe contrée par Diop. Il scelle ensuite la victoire en fin de match sur un service de Ferran Torres (90e+3).

- Akliouche (4) : buteur lors de ses deux derniers matchs toutes compétitions confondues, l’ex-Monégasque enchaînait avec une troisième titularisation consécutive ce samedi après-midi. Après des premières minutes très compliquées, avec du déchet technique (1er, 6e) et cette occasion manquée sur un excellent ballon de Dro (9e), il est rentré dedans. Passé au milieu du terrain après l’entrée de Doué dans le second acte, ça ne s’est pas arrangé et il a manqué l’opportunité d’égaliser en butant sur Jørgensen (76e). Après un énorme tacle de Mitchell, non sanctionné, il serre les dents malgré une immense douleur à la cheville.

- Ferran Torres (4,5) : l’Espagnol aurait pu inscrire son cinquième but en championnat si Jørgensen n’avait pas détourné sa tentative de la tête (11e). Longtemps invisible, il a très peu participé au jeu parisien et a offert trop rarement des solutions en décrochant. Il s’est montré un peu plus remuant après les entrées de Doué et de Dembélé, et a fini cette rencontre avec une passe décisive pour Désiré Doué en fin de match (90e+3).

- Kvaratskhelia (3) : buteur pour la première fois de la saison en championnat contre Le Mans, le Géorgien était titulaire en cette fin d’après-midi, contrairement à mercredi soir. Souvent trouvé dos au jeu et pris à deux, il a eu quelques fulgurances à gauche, sans pour autant briller. Pour ne rien arranger, son ballon perdu est à l’origine du but strasbourgeois. Une prestation insuffisante pour un joueur de son calibre. Remplacé par Ousmane Dembélé (63e), dont le penalty est passé hors cadre (73e). Il se rattrape finalement bien avec cette passe décisive pour Zabarnyi sur l’égalisation (78e), son premier but de la saison en championnat en fin de partie (85e) et cette avant-dernière passe pour la réalisation de Doué (90e+3).